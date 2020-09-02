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Почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Половина россиян не знает дату начала Второй мировой
Фото: depositphotos.com
Почти половина россиян, 48%, неправильно назвали дату начала Второй мировой войны. Опрос провел ВЦИОМ.
Правильный ответ дали 33% респондентов. Они сказали, что Вторая мировая война началась в 1939 году. Еще 8% признались, что не знают, когда это произошло, 6% назвали неправильный вариант, и еще столько же затруднились ответить.
Кроме того, у россиян спросили о причинах начала войны. 18% считают, что Германия хотела всех завоевать, 8% убеждены, что это была борьба за ресурсы, а еще столько же сказали, что дело в разногласиях между странами.
Больше половины опрошенных, 58%, назвали основным союзником СССР США, 52% — Англию, 26% — Францию, а 29% затруднились ответить. Что касается противников, 77% назвали Германию, 36% — Японию, 33% — Италию, а 16% — Румынию.
В опросе приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые безопасные страны на случай войны.
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Истории , ВЦИОМ
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