Половина россиян не знает дату начала Второй мировой

Почти половина россиян, 48%, неправильно назвали дату начала Второй мировой войны. Опрос провел ВЦИОМ

Правильный ответ дали 33% респондентов. Они сказали, что Вторая мировая война началась в 1939 году. Еще 8% признались, что не знают, когда это произошло, 6% назвали неправильный вариант, и еще столько же затруднились ответить.

Кроме того, у россиян спросили о причинах начала войны. 18% считают, что Германия хотела всех завоевать, 8% убеждены, что это была борьба за ресурсы, а еще столько же сказали, что дело в разногласиях между странами.

Больше половины опрошенных, 58%, назвали основным союзником СССР США, 52% — Англию, 26% — Францию, а 29% затруднились ответить. Что касается противников, 77% назвали Германию, 36% — Японию, 33% — Италию, а 16% — Румынию.

В опросе приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет.