На каких условиях французы помогали Врангелю

К лету 1920 года гражданская война на территории бывшей Российской империи складывалась не в пользу белых. Антибольшевистскими силами на юге командовал генерал Петр Николаевич Врангель, под контролем которого оставался только крымский полуостров. Главнокомандующий и правительство Юга России во главе с председателем Кривошеиным понимал, что без поддержки Запада в Гражданской войне не победить.

Спасти белые силы могло только политическое признание со стороны стран Запада, и займы, необходимые для самостоятельной закупки оружия и армейского снаряжения. Врангель упрекал своего предшественника Деникина в том, что он отказался в обмен на помощь Британии и Франции предоставить им особые экономические привилегии. Петр Николаевич был более податлив и сделал ставку на французов.

По его приказу летом 1920 года министры финансов Бернацкий оповестил руководство Франции, что правительство Врангеля признает царские и деникинские долги. Возместить прошлые и новые займы оно готово сырьем и продовольствием с подконтрольной территории, а также отвоеванных в будущем у большевиков регионов.

Французы согласились и признали правительство Юга России, чьи вооруженные силы должны были действовать совместно с польской армией.

Врангелю передавался заем на 100 миллионов франков, однако, не деньгами, а в товарном виде. Вот только условия, на которых Франция поддержала своего бывшего союзника, были бы для «победившей России» катастрофой. Старые заслуги верного союзника по Антанте перед Францией обнулялись. Территории бывшей Российской империи могли стать обыкновенной колонией.

Как французы защищали свои капиталовложения

права управления железнодорожной сетью всей Европейской части России;

полномочий по сбору пошлины из портов Черного и Азовского моря;

излишка хлеба собранного на Кубани и Украине. Объем зерна определяется предвоенный экспортным показателем;

трех четвертей добываемого нефти и бензина. Ориентиром выступают довоенные показатели;

25% добываемого в Донецком районе угля. По договору с Врангелем Россия должна была в течение 35 лет погасить кредит с приоритетом уплаты процентов. Гарантией исполнения Россией своих обязательств выступала передача Франции:

В финансовом, промышленном, торговом министерстве России должны были учреждены французские канцелярии и комиссии. Франция восстанавливала военную промышленность и армию России и подписывала с ней двадцатилетний союз. Экономические полномочия вступали в силу на 35 лет с момента победы Врангеля над большевиками. Однако окончательный срок должен был определиться отдельным соглашением.

Без стоимости национализированных предприятий новое правительство обязалось выплыть 18, 5 миллиардов золотых рублей, что равнялось 5-ти годовым бюджетам Российской империи. Договор сорвался усилиями британцев, которые боясь укреплений позиций Франции, организовали утечку информации.