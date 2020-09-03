Странные советские имена: что они означали

Ни для кого не секрет, что детям в СССР нередко давали имена в честь идеологических лозунгов, партийных деятелей или выдающихся событий.

Люди с этими именами остались и в современной России. О том, как их расшифровать, расскажет "Рамблер".

Даздрасмыгда

Не путать с Даздрапермой, которое означало "Да здравствует Первое мая!". Имя Даздрасмыгда расшифровывается гораздо интереснее — "Да здравствует смычка города и деревни!".

Лаиля

Довольно благозвучное женское имя можно было расшифровать как "Лампочка Ильича".

Луиджи

Советских детей порой называли иностранными именами, придавая им новый смысл. И если Гертруда стала "героем труда", то имя Луиджи расшифровывалось как "Ленин умер, но идеи живы".

Персострат

Ни много ни мало — "Первый советский стратостат".

Польза

В фильме "Стиляги" есть героиня с именем Польза. Нет, это было не прозвище. Имя девушки расшифровывалось как "Помни ленинские заветы".

Донара

Кто бы мог подумать, но Донара — это "Дочь народа".

Кукацаполь

Сегодня ребенку с таким именем пришлось бы в школе непросто. А вот в СССР его бы никто и не подумал дразнить, ведь Кукацаполь — это "Кукуруза — царица полей".