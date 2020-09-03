Как россиянин проиграл 700 тысяч в мобильной игре

В конце августа житель Санкт-Петербурга случайно проиграл в мобильной игре 763 тысячи рублей. Как это произошло и удастся ли россиянину вернуть средства? Выяснял "Рамблер".

Эндрю Синицкий потерял в игре "Великий Султан" 763 тысячи рублей, после чего подал в суд на разработчиков приложения, а также на Google LLC и AO «Тинькофф» . По словам Синицкого, с ноября 2018-го по июль 2019-го с его карты регулярно списывали деньги на внутриигровые покупки.

При этом сам петербуржец утверждает, что списание средств происходило без его согласия. Он долгое время не знал, что с его счета утекают деньги, потому что отключил SMS-уведомления в целях экономии.

Мужчина потребовал признать навязывание платных услуг незаконным, взыскать с ответчиков 654 тысячи рублей 109 517 индийских рупий, 5000 рублей за моральный вред и штраф в 50% за то, что деньги не вернули ему добровольно.

Однако суд не согласился с истцом. Как выяснилось, на странице игры есть все данные о платном контенте. Вдобавок к этому, Синицкий принял условия пользовательского соглашения, тем самым подтвердив, что полностью с ним ознакомился.