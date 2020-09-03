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Как россиянин случайно проиграл 700 тысяч в мобильной игре 

Мира Маркина 3 часа назад
Как россиянин проиграл 700 тысяч в мобильной игре
Фото: depositphotos.com
В конце августа житель Санкт-Петербурга случайно проиграл в мобильной игре 763 тысячи рублей. Как это произошло и удастся ли россиянину вернуть средства? Выяснял "Рамблер".
Эндрю Синицкий потерял в игре "Великий Султан" 763 тысячи рублей, после чего подал в суд на разработчиков приложения, а также на Google LLC и AO «Тинькофф». По словам Синицкого, с ноября 2018-го по июль 2019-го с его карты регулярно списывали деньги на внутриигровые покупки.
При этом сам петербуржец утверждает, что списание средств происходило без его согласия. Он долгое время не знал, что с его счета утекают деньги, потому что отключил SMS-уведомления в целях экономии.
Мужчина потребовал признать навязывание платных услуг незаконным, взыскать с ответчиков 654 тысячи рублей 109 517 индийских рупий, 5000 рублей за моральный вред и штраф в 50% за то, что деньги не вернули ему добровольно.
Однако суд не согласился с истцом. Как выяснилось, на странице игры есть все данные о платном контенте. Вдобавок к этому, Синицкий принял условия пользовательского соглашения, тем самым подтвердив, что полностью с ним ознакомился.
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Комментарии 1
Истории , Тинькофф банк , Google
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