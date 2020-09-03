5 вещей, присущих только умным людям 

Для того, чтобы оценить свои интеллектуальные способности, необязательно проходить тест на IQ. Порой достаточно присмотреться к своему образу жизни и к своим привычкам.

"Рамблер" выбрал несколько вещей, которые характеризуют большинство умных людей. Проверьте, присущи ли они вам.

Не боится совершать ошибки

Человек с высоким IQ четко осознает, что ошибки — это двигатель прогресса. Развитие невозможно без промахов, а значит, даже самый большой провал — это еще один крупный шаг на пути к заветной цели. Глупый человек, в свою очередь, как огня боится ошибок, и именно поэтому топчется на одном месте.

Комфортно чувствует себя в одиночестве

Неслучайно говорят: "Если тебе неинтересно наедине с собой, то кому будешь интересен ты сам?". Умные люди не будут скучать в одиночестве и уж точно не станут пытаться как можно скорее от этого одиночества избавиться. А вот люди, неспособные проводить время наедине с собой, зачастую пытаются избежать столкновения с пустотой внутри себя, которая прорывается наружу, как только внешний гул утихает.

Редко критикует и осуждает

Умный человек не дает оценку людям или событиям, досконально не вникнув в контекст. Он осознает, что без данной призмы невозможно объективно судить о той или иной ситуации. Именно поэтому умные люди стараются не критиковать окружающих и уж тем более никого не осуждать. Глупые тем временем испытывают чувство собственного превосходства, унижая кого бы то ни было.