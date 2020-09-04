5 самых невероятных проектов в СССР 

Советские ученые строили грандиозные планы. Их масштабные научные идеи, опережающие время, не реализованы до сих пор нигде в мире.

Колонизация Марса

Покорение космоса в Советском Союзе было «идеей фикс». Особый интерес проявляли к Марсу. Ученые полагали, что к концу XX века мы точно построим там научные базы. На то были основания: советский аппарат «Марс-3» первый совершил посадку на красную планету.

Путешествия по галактике казались реальным: советские космонавты готовились к полётам, а студенты авиационных вузов писали дипломные работы по установке оранжерей на межпланетных космических кораблях.

Первые проекты полёта на Марс появились ещё в 1959 году. Тогда две группы молодых учёных начали проектировать межпланетные космические корабли. Одну из групп возглавлял Глеб Юрьевич Максимов. Его проект «Тяжёлого космического корабля» предусматривал выведения на орбиту трёхместного межпланетного судна и ракетного блока, обеспечивающего разгон корабля до Марса, облёт вокруг планеты и благополучное возвращение обратно. Предполагалось наличие кабины экипажа, системы защиты от солнечной радиации и оранжереи, обеспечивающей кислород и пропитание на борту.

Старт первого полёта на Марс планировался на 8 июня 1971 года, возвращение на Землю — 10 июля 1974. Позже эти разработки легли в планирование проекта «МАВР», предусматривающего полёт к Марсу с промежуточным облётом Венеры, которым занимались в ОКБ-1. Но после смерти главного конструктора Сергея Павловича Королёва проект был закрыт.

Вторую группу возглавлял будущий космонавт корабля «Восток-1» Константин Петрович Феоктистов . Проект этой группы подразумевал сборку многомодульного корабля на околоземной орбите, на котором должен был отправиться экипаж из четырёх человек. После выхода на орбиту Марса планировалось исследование атмосферы красной планеты и спуск троих членов экипажа на её поверхность, в это время трое оставшихся должны были ждать в корабле.

Несмотря на недостатки технического обеспечения, при должных поправках и появлении новых возможностей, программа межпланетного космического полёта могла быть выполнена. На макете межпланетного корабля года проводились длительные испытания систем жизнеобеспечения в условиях, имитирующих межпланетный полет. В 1966 году в ОКБ-1 был образован отряд гражданских космонавтов. Им предстояло собирать и испытывать межпланетный корабль на околоземной орбите. Были проведены летные испытания на орбите лунного посадочного корабля, ставшего прототипом марсианского. Всё доказывало возможность осуществления идеи. Однако в 1969 году президента АН СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша, предлагавшего отказаться от высадки на Луну в пользу межпланетного полёта, не поддержали, решив, что полёт на спутник Земли всё-таки более приоритетен. Со временем работы в этом направлении сошли на нет.

Поворот рек

В 1971 году был запланирован поворот рек Печоры, Вычегды и Северной Двины. Проект «Тайга» предполагал создать новые русла уральских рек путём осуществления 250 ядерных взрывов, но было реализовано лишь три из них. Ущерб населению и экологии оказался слишком велик, дальнейшие работы были остановлены. Единственным напоминанием о не воплотившейся в жизнь идее стало радиоактивное озеро между Печорой и Колвой.

Другой амбициозный проект — изменение движения Сибирских рек. По плану, разработанному в Минводхозе, Иртыш, Обь и другие реки должны были снабдить водой Узбекистан, Казахстан и, возможно, Туркмению для сохранения хлопководства в Средней Азии и спасения высыхающего Аральского моря. Первым этапом проекта было создание судоходного канала из Оби, который проходил через Казахстан в Узбекистан. Второй этап реализации, получивший довольно страшное название — Анти-Иртыш, предполагал поворот Иртыша вспять, в Казахстан. Для этого планировалась возвести гидроузел, 10 насосных станций, канал и одно регулирующее водохранилище.

В 1985 Академией наук было принято постановление о научной несостоятельности метода, работы были прекращены.

Разговоры о нереализованном проекте поворота рек идут до сих пор. Так в 2009 году Юрий Лужков во время визита в Астану представил свою новую книгу «Вода и мир» и выразил надежду на возрождение проекта по перебросу рек в Центральную Азию. В 2010 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением снова рассмотреть перспективы перенаправления потоков на юг России и в Казахстан. Дмитрий Анатольевич подтвердил, что Россия готова к обсуждению возможных решений проблем засухи.

Транспорт

Сверхбыстрые автомобили и автомобили способные летать, частные экранопланы — и это далеко не полный перечень чудес будущего, которые обещал своим читателям журнал «Техника — молодёжи».

Одними из самых многообещающих проектов в Советском союзе были автомобиль на воздушной подушке ГАЗ-16 и супербыстрый ГАЗ-ТР.

ГАЗ-16 был способен зависать над поверхностью (а значит и преград для него не было), весил две тонны, имел два посадочных места и имел крейсерскую скорость в 70 км/ч.

ГАЗ-ТР, сконструированный в 1953 году гипотетически мог разогнаться до 800 км/ч и обладал турбореактивным двигателем ВК-1 мощностью в 1000 лошадиных сил (такой же двигатель использовался в истребителе МИГ-17). Правда, на деле все обстояло иначе: во-первых, для достижения рекордной скорости требовались специальные скоростные шины (а их как раз и не изобрели), во-вторых, на территории СССР не было достаточно длинной разгонной полосы для установления подобного рекорда. Поэтому испытания реактивного авто провели с ограничением скорости в 300 км/ч. Правда, эксперимент закончился неудачно, и проект был заморожен. [С-BLOCK]

Зато советское телевидение в 1970 году обещало в ближайшие несколько лет массовое производство электромобилей, ничем не уступающих автомобилям на топливе и даже менее энергозатратных и более удобных на коротких расстояниях. Советские учёные уже понимали, как зарядить транспорт достаточной электроэнергией за несколько минут, а автозаправка будущего должна была обеспечить автомобили и бензином, и электричеством. Предлагалось и вовсе избавиться от постоянной «подзарядки», используя портативную электростанцию на борту гибрида или же использовать солнечную энергию. Однако из-за примитивности аккумуляторов и конструкции массовое производство советской «теслы» так и не было налажено.

Крионика

Ещё в Российской империи русский физик и биолог-экспериментатор Порфирий Иванович Бахметьев проводил опыты с летучими мышами. Так, одна из первых введённых в анабиоз летучих мышей очнулась и прожила дома у учёного ещё несколько недель.

В 1971 году в СССР приезжал Анатоль Долинов, президент Французского крионического общества. Целью его визита была встреча с ведущим советским реаниматологом Владимиром Неговским. Владимир Александрович положительно рассматривал крионику и согласился стать одним из соучредителей Европейской крионической корпорации. Учёные совместно разрабатывали проект, но в дальнейшем он так и не был реализован из-за бюрократических проблем.

В 1972 году в Харькове появился Институт проблем криобиологии и криомедицины Академии наук СССР (сегодня Национальной академии наук Украины), занимающийся исследованиями устойчивости живых существ к холоду и проблем криоконсервирования. По сей день Институт проблем криобиологии и криомедицины остаётся единственным подобным в мире.

Естественно на тему будущего развития и возможного применения данного метода сохранения жизни были свои фантазии — «Комсомольская правда» рассказала в своём знаменитом футурологическом выпуске от 1 января 1960 года об отлично сохранившемся мамонте, которого вот-вот разморозят и поселят в зоопарке на потеху публике.

Авиация

К авиации подход в советах был особенный. До, во время и после Великой Отечественной войны советские учёные разрабатывали уникальные аппараты, опережающее по технологиям весь мир.

Самым смелым проектом стала разработка космического истребителя «Спираль». В разгар космической гонки Союзу требовалась собственная авиационно-космическая система. Государственный заказ в 1965 году поступил опытно-конструкторскому бюро 115 имени М. А. Микояна. Возглавлять исследование было поручено главному конструктору Глебу Лозино-Лозинскому. Проект получил название «Спираль».

По задумке Лозино-Лозинского, «Спираль» должна была состоять из гиперзвукового самолета-разгонщика, двухступенчатого ракетного ускорителя и орбитального самолета. Самолет-разгонщик с орбитальным самолетом на спине взлетал и разгонялся до скорости 7,5 тысяч км/ч.