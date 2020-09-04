Развеян популярный миф о плавленом сыре 

В интервью радио Sputnik председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко рассказал, из чего на самом деле делают плавленый сыр.
Популярный миф гласит, что сыр происходят из отходов от обычного сыра. На самом деле, если компания отвечает за качество, то готовят плавленый сыр из сыра настоящего.
"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе".
Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Поэтому всегда необходимо обращать внимание на название продукта и его состав.
"Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло".
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