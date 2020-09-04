Почему Ленина нельзя выносить из мавзолея

«Эта легенда возникла благодаря зловещему пророчеству, произнесенному неким старцем монахом-схимником Иоанном, подвизавшимся в Храме Святителя Николая Угодника в селе Никольское Ярославской епархии РПЦ , текст которого впервые появился на просторах Интернета в 2011 году и за последующие годы не раз тиражировался в различных СМИ.

Данное предсказание гласит: „В апреле, когда вынесут „лысого“ из Мавзолея, произойдет провал Москвы в соленые воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут еще долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км от столицы) будет частично разрушен“.

В предсказании монаха-схимника Иоанна описывается настоящий Армагеддон: чудовищный голод, из-за которого „принявшие „печать антихриста“ будут поедать мертвых“, отсутствие воды, газа и электричества, китайская и японская оккупация Дальнего Востока и Сибири до самого Урала. Глобальный катаклизм, согласно предсказанию, должен завершиться реставрацией монархии в России:

»Придет Преподобный Серафим Саровский. Он объединит все славянские народы и государства и приведет с собою Царя…».

Согласно уверениям прозорливого старца, все это должно было свершиться еще в 1999 году, но молитвами Богородицы кара Господня была на некоторое время отложена, однако теперь уже времени до приведения небесного приговора в исполнение почти не осталось.

Желающим получить шанс на спасение, помимо замаливания грехов, старец Иоанн настоятельно рекомендовал спешно покинуть как Москву, так и Санкт-Петербург и переселяться в областные поселки и деревни, где у жителей будет возможность прокормиться, выращивая собственные огороды.

Впрочем, ни жития таинственного монаха-схимника, ни его достоверных фотографий, ни проверенных свидетельств о нем нигде в публикациях подобного рода не приводится. Более того, происхождением этого мрачного пророчества стали сомнительные сайты и форумы с безымянными авторами.

Похожее пророчество, связанное с выносом тела Владимира Ленина из Мавзолея, было произнесено также ныне покойной блаженной Алипией Киевской, оставившей после себя немало пророчеств.

В книге «На пажити Богоматери», ставшей первой попыткой через воспоминания очевидцев рассказать православному читателю о киевской подвижнице, монахине Алипии, зафиксировано свидетельство о предречении ею войны после перезахоронения тела основателя Советского государства:

«Ни о чем не заботьтесь, ни продуктов, ни денег не собирайте, будет страшный голод и холод, война начнется, как только вынесут труп. Бедствия будут страшные, но своих людей Господь заберет раньше, до муки не допустит. Из Киева уезжать нельзя, кто останется живой и будет работать на госпредприятиях, получат по 200—300 грамм хлеба и венец».

Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет: «Так ли уж необходимо безусловно доверять старцам? Не надо удивляться пестроте их пророчеств — такое разномыслие вполне естественно.

Святые тоже были людьми, и могли высказывать свою точку зрения на развитие какой-либо ситуации, но, учитывая степень их почитания уже при жизни, каждое их слово могло восприниматься окружающими как пророчество.

Однако нам сегодня, словно древним грекам-язычникам, хочется найти пифию, мистического предсказателя будущего, чтобы получить ответ на волнующие вопросы и в то же время инфантильно переложить ответственность за судьбу на плечи авторитетных старцев, не задумываясь особенно, что наше будущее в значительной мере зависит от нас самих».