Кем был граф Дракула на самом деле

Настоящее имя Дракулы — Влад III Цепеш. 22 августа 1456 он взошел на престол Валахии. «Рамблер» подробнее расскажет об этой исторической личности.

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Ответим на главный вопрос: почему же его называли Дракулой? Дело в том, что имя «Дракула» означает «Дракон», а отец Влада III Цепеша был рыцарем так называемого Ордена Драконов.

Что касается прозвища «Цепеш», то оно прибавилось к имени Влада после его смерти, когда стали выясняться кровавые подробности его правления. «Цепеш» означает «сажающий на кол». Таким способом Влад казнил заговорщиков-бояр, виновных в смерти его отца и брата. Но все этим не ограничивалось. Его ожесточенность превратилась в манию, судя по рассказам современников.

В 25 лет он стал правителем Валахии. В то время Османская империя все глубже вторгалась на территорию Балкан. Всю свою жизнь Дракула посвятил освобождению родины и сохранению веры предков. Нет существующих документов, подтверждающих, что Влад III Цепеш пил кровь своих жертв. Все это — сказки.