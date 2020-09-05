Откуда взялся белорусский народ

В виду последних событий, которые происходят в политической жизни соседних стран, многие начали задумываться о том, должны ли братские страны помогать друг другу, и насколько нас вообще можно назвать "братьями". "Рамблер" выяснил, как сформировался белорусский народ.

Дело в том, что доподлинно ученые до сих пор не могут назвать ни времени, в котором сформировался белорусский народ как этнос, ни вычислить точных предков современных белорусов. Но существует несколько теорий на этот счет. Вот три самые распространенные из них.

«Балтская» теория

Согласно концепции археолога Валентина Седова, белорусский этнос сформировался в результате ассимиляции местных балтов с пришлыми славянами. В ходе многочисленных раскопок археолог нашёл целый ряд украшений, орудий труда, оружия, которые были характерны для балтской культуры, которая значительно отличалась от славянской.

Аргументом стал разбор местного диалекта и культурных особенностей. Многие элементы относят нас именно балтским традициям, например, поклонение ужам и камням в традиционной религии белорусов, иное плетение лаптей и другая техника построения жилья, а также произношение слов (твердый «р» и «аканье»).

«Польская» и «великорусская» теории

Но изначально, конечно, наиболее популярными «польская» и «великорусская» концепции. Считалось, что белорусский народ — это некое ответвление от русских и поляков, члены которого перемешались между собой.

Основным аргументом было отсутствие у белорусов отдельного языка. Многие жители и сами что белорусы считают свой родной язык не самостоятельным, а наречием.

«Племенные» концепции

Самая новая конпепция сформировалась у белорусской национальной интеллигенции. Она подразумевает, что народ произошел от летописного племени кривичей. Автором «кривичской» концепции был Вацлав Ластовский.

Существовал целый ряд ученых, которые придерживались этой теории, но она не получила широкого распространения.

Конечно, многие до сих пор считают, что белорусы, наряду с украинцами и русскими, образовались в результате распада единой древнерусской народности. Но в век прославленного индивидуализма идеи, связанные с единством, стали менее актуальными.