Как Дмитрий Донской сделал Москву «белокаменной»

Всем известно, что Дмитрий I Иванович (1350-1389 гг.), князь Московский и великий князь Владимирский получил свое прозвание Донской за победу над полчищами Мамая на Куликовом поле, расположенном вблизи слияния Дона и Непрядвы. Это хрестоматийный факт, усвоенный нами еще в школе. А что еще знаем мы об этом незаурядном человеке?

Трудное детство

В Орду за ярлыком на Великое княжение Дмитрий отправился, когда ему было всего 9 лет. Годом раньше он лишился отца — Иван II, получивший прозвище Красный, умер 33 лет отроду. Умирая, он поручил своего сына митрополиту Алексию, под опекой которого и мужал юный князь.

Женитьба

Женился Дмитрий Иванович, когда ему было 16 лет. Его невесте, дочке Суздальского князя Евдокии, было и вовсе 13. Девушку Дмитрию рекомендовал его духовник Сергий Радонежский . Летописцы сходятся на том, что брак был счастливый. Супруги, хоть и продиктован этот союз был политическим расчетом, полюбили друг друга. Евдокия родила мужу 8 сыновей и 4 дочери. Два сына умерли совсем маленькими.

Новый Кремль

Именно Дмитрию Ивановичу мы обязаны тем, что Москву и по сей день именуют «белокаменной». Ему в наследство достался Кремль из дубовых бревен, построенный еще при Иване Калите , его прадеде. Со временем стены Кремля обветшали, и в период правления Дмитрия Ивановича был построен первый каменный Кремль. Из белого камня были его башни, камнем же были обложены стены в наиболее вероятных местах штурма. От реки Неглинной до Москвы-реки был прокопан ров, который служил дополнительной защитой крепости.

Крепость Дмитрия Ивановича получилась надежной. Она дважды – в 1368-м и 1370 годах — дала возможность москвичам выстоять против осады литовского князя Ольгерда. После того как в 1382 году Кремль был взят ханом Тохтамышем, укрепления удалось довольно быстро восстановить.

До Куликовской битвы

Главное событие, благодаря которому Дмитрий Донской вошел в русскую историю как князь, начавший борьбу против ордынского ига, — знаменитая Куликовская битва 1380 года. Она была отнюдь не была первым сражением с ордынцами, в котором Дмитрий Иванович стал победителем.

До Куликовской битвы в 1378 году было еще сражение при реке Воже. Еще раньше русские полки были разбиты на реке Пьяне ханом Синей Орды Арапшей. Однако на Воже Дмитрий Иванович сумел взять реванш.

Пользуясь данными разведки, он сумел перекрыть брод, по которому должно было переправиться татарское войско. Татарский мурза Бегич не решался перейти реку на виду русского войска и застрял на противоположном берегу. Тогда Дмитрий Иванович отвел войска от реки, «отдав» берег ордынцам, но изготовившись ударить, как только враг потеряет бдительность. Бегич попался в ловушку и был разбит.

Куликовское сражение

Сражение на Куликовом поле не случайно считается поворотным пунктом в отечественной истории, когда москвичи, тверичи, суздальцы, владимирцы и жители других княжеств ощутили себя единым народом — русскими. Его значение понимали уже современники, посвятившие Куликовской битве два важных литературных произведения: «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

Эти тексты так насыщены символами, почерпнутыми из священной истории, метафорами и иносказаниями, что считать их серьезными источниками трудно, и специалисты по сей день по крупицам восстанавливают ход знаменитого сражения и спорят о его месте. Впрочем, есть несколько фактов, которые говорят о несомненном полководческом таланте Дмитрия Ивановича.

Скоростью маневра и верно принятым решением о форсировании Дона он вынудил Мамая вступить в битву на тех условиях и в то время, когда было удобно русским. Исход сражения предопределило использование засадного полка, мысль о котором также принадлежала Дмитрию Ивановичу.

Однако сложно понять мотивы, которые побудили его переодеться в доспех простого воина, а свое одеяние и оружие отдать другому человеку, которого татары сочли князем и постарались убить. Сам Дмитрий в это время сражался в рядах Большого полка. Теснота и давка на поле сражения была такая сильная, что Дмитрия нашли уже после победы, заваленного стволом дерева, которое рухнуло от ударов мечей сражающихся.

Князь был без сознания, но живой. Этот странный маскарад дает основания современным злопыхателям обвинить Дмитрия Донского едва ли не в трусости, но стоит представить себе, что такое средневековое рукопашное сражение, чтобы понять: речь идет о чем угодно, только не о трусости.

Смерть и посмертная слава