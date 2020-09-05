Как 150 служебных псов обратили фашистов в бегство

Известно немало случаев, когда четвероногие напарники пограничников проявляли чудеса бесстрашия во время задержания нарушителей границы. Особенно показательный случай произошел летом 1941 года на Украине, когда полторы сотни пограничных собак вступились за своих хозяев, против полка фашистской пехоты.

Военное собаководство

Практически с первых лет советской власти собаководство было поставлено на службу Красной Армии. Специальным приказом № 1089 от 23 августа 1924 года Реввоенсовета в армии появились многочисленные школы военного собаководства.

По специальным методикам кинологи в погонах готовили собак по одиннадцати военным специальностям. После прохождения обучения собаки должны были выполнять функции связистов, разведчиков, саперов, посыльных, конвойных, подрывников-диверсантов, санитаров, истребителей танков, розыскников и ездовых собак. При этом все собаки вне зависимости от специализации должны были владеть «рукопашным боем», зубами и когтями уничтожая солдат противника.

Причем наиболее успешная школа боевых собак с царских времен работала во Львове на Украине.

Как показали первые месяцы войны, подготовка животных была организована на высшем уровне, что регулярно отмечало советское командование. Четвероногие выпускники львовской школы после прохождения обучения тут же отправлялись на службу в приграничные районы страны.

В рукопашную

После того, как фашистским войскам во время первого мощного удара не удалось взять Киев, немецкое командование приняло решение обойти город с юга. Завязались ожесточенные бои, во время которых в окружении оказались 6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта, отступавшие от западных границ СССР.

По данным военных историков из 130 тысяч военнослужащих из котла вышло лишь 11 000 человек. При этом наиболее кровопролитные бои проходили у села Легедзино в урочище Зеленая Барма.

Среди них наиболее впечатляющим стало боевое столкновение 30 июля 1941 года.

По стечению обстоятельств в числе отступающих войск оказался пограничный отряд охраны тыла Юго-Западного фронта. Кроме пятисот пограничников военное подразделение включало в себя 150 служебных собак, преимущественно овчарок.

Несмотря на то, что от командования поступил приказ собак отпустить, поскольку кормить их было нечем, пограничники отказались сделать это, честно отдавая своим питомцам половину собственного продуктового пайка. Так продолжалось до 30 июля, когда отряду пограничников была поставлена боевая задача, прикрыть отход штабных частей Уманской армейской группировки.

Задача была выполнена блестяще, несмотря на то, что против пограничников и их четвероногих питомцев выступил полк фашистов. Когда немцы пошли в атаку, против них в рукопашную поднялось пятьсот пограничников и сто пятьдесят голодных разъяренных псов.

Несмотря на то, что фашисты безостановочно поливали пограничников автоматным огнем, овчарки прыгая, буквально вгрызались в горла немецким солдатам и офицерам. В конечном итоге под давлением сотен собак и наступавших пограничников немцы были вынуждены отступить под защиту своих танков.

Только оказавшись на их броне, они смогли подавить необычный очаг сопротивления. Тем не менее, павшие пограничники со своими собаками в рукопашном бою нанесли фашистам внушительный урон.

Выжившие овчарки не пожелали покидать поле боя. Они предпочли смерть от немецких пуль у тел павших в бою хозяев. В свою очередь перепуганные немцы еще долго расстреливали всех крупных собак, которые попадались им на пути. Из памятного боя у села Легедзино живой сумела уйти только одна овчарка, которую приютили местные жители.