Что сделали с суперавианосцем Гитлера после войны

Среди всех кораблей военно-морских флотов крупнейших промышленно развитых стран мира, наиболее боеспособными являются авианосцы с группой сопровождающих их кораблей. На боевое дежурство авианосцы встали лишь во второй половине двадцатого века, хотя проекты по их созданию существовали и раньше. Наиболее масштабным из них можно считать попытку создания в фашистской Германии.

Впереди планеты всей

Несмотря на то, что проекты создания первых авианосцев появлялись еще в начале двадцатого века, в том числе в царской России, одну из первых реальных попыток постройки корабля подобного класса предприняла фашистская Германия. Примечательно, что гигантский авианосец был заложен на немецких верфях за несколько лет до начала Второй Мировой войны в 1936 году. По проекту судно, могло развивать максимальную скорость в 33 узла и нести до 60 самолетов. В его вооружение также входило восемь 203-мм орудий и мощные зенитные пушки. Проект авианосца получил громкое название «Граф Цеппелин». Тем не менее, вооружение, которое предполагалось установить на судно оказалось слишком мощным для такого касса кораблей

Во время доработки проекта авианосца повысилась скорость до 35 узлов, а тяжелые 203 — мм пушки заменили на 150-мм орудия. Длина корпуса судна составляла 250м при высоте бортов 22,2 метра. Самолеты должны были размещаться в двухуровневых ангарах и взлетать со специальной палубы. В воздух они выстреливались с помощью двух пневматических катапульт, установленных в носовой части судна. Однако без перезарядки воздушного баллона можно было отправить в воздух только четыре самолета. Отдельная полетная палуба имела длину в 241 метр и ширину 30,7 метров. Самое интересное, что для посадки самолетов в плохую погоду была организована даже подсветка взлетной полосы. На воду первый немецкий авианосец спустили 8 декабря 1938 года. Событие оказалось такой важности, что на торжественную церемонию прибыли лично Адольф Гитлер и Герман Геринг

Трагическая гибель

Инженеры Третьего Рейха успешно справились с созданием корабля, систем взлета и посадки самолетов на его палубу. Проблемы возникли лишь с самолетами. Авиационным конструкторам пришлось изготавливать специальную палубную авиацию. Ее основу составили истребители Ме-109Ти штурмовики Junkers-87C. Немецкий авианосец мог нести двадцать многоцелевых самолетов, десять истребителей, а также тринадцать пикирующих бомбардировщиков. Тем не менее, в 1940 году работы по созданию авианосца, готового на 85% неожиданно заморозили.

Опасаясь советских бомбардировщиков корабль, использовавшийся как плавучий склад до 1942 года несколько перегоняли из одного порта в другой, пока он не нашел свое окончательное пристанище в Готенхафене. В середине войны об авианосце вспомнили, и 16 апреля 1942 года фюрер лично распорядился закончить его достройку и оснащение. Но едва работы начались, как 30 января 1943 года последовал приказ об их повторной приостановке. Корабль отбуксировал в Штеттин где он и простоял до конца войны. В 1945 году судно в качестве трофея досталось советским войскам. Правда на нем не было вооружения, отсутствовали многие электротехнические приборы, а на борту судна немцами были взорваны турбины и электрогенераторы. Корабль едва держался на плаву. С авианосца откачали воду, задраили пробоины и включили в состав ВМФ СССР, в качестве трофейного судна.

Во время проведения классификации трофейных кораблей «Граф Цеппелин» получил литеру «С», означавшую, что он имел значительные повреждения. Его было решено использовать в военных экспериментах в качестве мишени. Несостоявшийся громадный авианосец уничтожали с особым азартом. На его корпусе испытали взрывы авиабомб и артиллерийских снарядов различных калибров. Судно устояло. В ходе следующего этапа экспериментов «Граф Цепеллин» разбомбили с самолетов, а затем расстреляли из орудий крейсеров и торпедировали с надводных кораблей. Эпилогом стал подрыв тонущего судна минами уже на морском дне.

Последовательное уничтожение авианосца происходило с 16 по 17 августа 1947 года. При этом можно отметить, что «Граф Цеппелин» с честью выдержал все выпавшие на его долю испытания, скрывшись под водой лишь после того, как был торпедирован в ходе завершающей стадии эксперимента.