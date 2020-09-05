Глобальное потепление, астероиды, озоновые дыры – наша планета постоянно находится под угрозой. Какие катаклизмы произойдут на Земле в будущем.

Апофис 99942 (2029 год)

Нынешняя головная боль астрономов – астероид Апофис 99942, который сегодня представляет наибольшую опасность для Земли. Нежданного гостя, по словам исследователей NASA планете стоит ожидать уже в 2029 году. Вес астероида составляет 46 миллионов тонн, а диаметр — приблизительно полкилометра.

По прогнозам NASA, если этот «малыш» столкнется с нашей планетой, то он вызовет катастрофу, по сравнению с которой катаклизмы, уничтожившие динозавров, покажутся сущим пустяком.

По данным 2009 года, угроза катастрофы составляла 1 шанс к 250 тысячам.

Правда, в 2013 году ученые опровергли любые угрозы столкновения, но не все, разумеется, поверили астрофизикам.

Водный мир (3000 год)

Если человечеству не достанется от надвигающейся космической угрозы, то цивилизацию уничтожит всем известное глобальное потепление. Правда, «уничтожит» - сильно сказано. Просто мы будем жить в «водном мире», прямо как в старом голливудском фильме Кевина Костера. По прогнозам ученых, через тысячу лет температура может повыситься на 15 градусов по Цельсию, а уровень моря поднимется более чем на 11 метров.

При этом обитателям океана тоже придется не сладко – в воде повысится уровень кислотности, что приведет к массовому вымиранию видов.

К счастью, по словам руководителя исследования, изучающего последствия глобального потепления, Тима Лентона, страшных прогнозов все еще можно избежать. Но для этого человечеству придется срочно снизить количество выбросов углекислого газа и умерить свою жадность в употреблении ресурсов.

Гамма-излучение (600 миллионов лет)

И все же есть такие катаклизмы, которые человеку избежать не под силу. Правда, к счастью, такая катастрофа произойдет не скоро, а через 600 миллионов лет.

Дело в том, что Земле предстоит столкнуться с небывало мощным потоком гамма-лучей, которое выбросит Солнце. Это создаст огромные озоновые дыры, точнее уничтожит добрую половину озонового слоя Земли. Последствия очевидны – превращение нашей планеты в пустыню и массовое вымирание всех живых организмов.

Для примера, одно из крупнейших вымираний за всю историю планеты – ордовикско-силурийское вымирание, произошедшее 450 миллионов лет назад, по одной из версий, стало следствием вспышки гамма-излучений от сверхновой, находящейся в шести тысячах световых лет от Земли.

Новая Венера (1 млрд – 3,5 млрд лет)

Не успеет планета оправиться от очередного «солнечного удара», как звезда поднесет ей новый сюрприз. По прогнозам ученых, примерно через 1 миллиард лет солнце начнет свою трансформацию в красного гиганта и вся жизнь на Земле постепенно будет «выжжена».

Еще через некоторое время, Земля превратится во вторую Венеру, где температура дошла до точки кипения токсичных металлов, превратив всю планету в ядовитую пустошь.

Такой вывод ученые сделали на основе наблюдений за умирающими планетами (KOI 55.01 и KOI 55.02) в составе далекого красного гиганта KIC 05807616. Кстати, спасением для человечества, в случае если оно еще будет существовать, может стать Марс, который будет находиться в обитаемой зоне.

Ядро (5 млрд лет)

Продолжение истории двух обреченных планет, по словам издания Corriere della Sera: «не вызывает у астрономов энтузиазма». Ученым удалось увидеть то, что осталось от двух планет в результате расширения их «Солнца». От них остались только ядра. По мнению NASA, то же станет с нашей планетой через 5 миллиардов лет, хотя ее гибель произойдет гораздо раньше. С началом трансформации нашей звезды усилится солнечный ветер, который отбросит Землю с прежней орбиты, что приведет к нарушению всех жизненных процессов.