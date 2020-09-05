«2 миллиона обесчещенных немок»: как возникла цифра

В 2000-е годы стали известны многочисленные неприглядные факты о поведении Красной армии в Германии. Некоторые западные историки оценивают число изнасилованных немок в 2 млн Советский поэт И. Эренбург сказал: «Пробил часть мести!» Была ли эта месть настолько зверской, как иногда утверждается?

Ряд зарубежных историков (например, Х. Шисслер) утверждают, что в Берлине во время боев были изнасилованы все женщины от 8 до 80 лет.

Британский историк Э. Бивор называет цифру в 100 тысяч изнасилованных жительниц Берлина, а общее число изнасилованных немок — 2 млн Американцам приписывают значительно меньше жертв (до 200 тыс.).

Описания преступлений шокируют: женщин насиловали десятки раз в день, а потом убивали, матери сами душили дочерей, чтобы спасти их от этой участи, а мужья — жен.

Кровавая вакханалия шла по Германии по мере продвижения советских войск.

Однако, все не так однозначно, тем более по части цифр. Российский историк Е. С. Сенявская показала, что эти фантастические цифры (до 2 млн) базируются на слухах, сомнительных источниках, волюнтаристских методах подсчета и, в целом, тенденциозны и завышены. Никаких точных данных, учитывая хаос войны, и быть не может.

Размыто и понятие изнасилования — можно ли считать изнасилованием ситуацию, в которой немка сама предлагает себя солдатам, боясь, что иначе ее обидят? Кроме того, насилия, совершенные самими немцами (мародерами и уголовниками) и другими иностранцами, которых в Германии было немало, приписывались Красной армии.

Факты

В то же время нельзя не признать, что насилия были. Воспоминания Н. Н. Никулина, Л. Н. Рабичева, Л. Копелева , дневники В. Гельфанда и других ветеранов доказывают, что изнасилования (часто крайне жестокие) весной 1945 г. имели место. Эти источники исходят от не связанных друг с другом людей и сообщают о похожих явлениях, так что нет оснований не доверять рассказчикам.

Лев Копелев поражался, что «среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили все, что могли, гадили, жгли».

В. Гельфанд писал, как немецкая женщина сокрушалась после группового изнасилования ее дочери. Ужасает и рассказ артиллериста Рабичева (книга называется «Война все спишет») об убитых молодых девушках, в тела которых после надругательств втыкали бутылки, а в одном случае трупы бросили свиньям.

Были ли эти насилия системой? Стоит помнить, что насилие над мирными жителями наказывалось, причем виновный красноармеец мог быть расстрелян.

Если офицерам низшего и среднего звена порой непросто было принудить дождавшихся «часа мести» солдат, то высшее командование действовало решительно.

Так, маршал Конев однажды расстрелял перед строем 40 солдат и офицеров, участвовавших в изнасилованиях.

Летом 1945 г. насилия стало гораздо меньше. Постепенно солдат стали изолировать от местного населения и жестче контролировать дисциплину. Все лучше выполнялось распоряжение относиться к мирным немцам нейтрально («Гитлеры приходят и уходят, но немецкий народ остается»).

Еще в январе 1945 г. К. К. Рокоссовский требовал «направить чувство ненависти» за нацистские зверства в СССР «на истребление врага на поле боя», а не на мирных жителей.

«Война все спишет». В каком-то смысле так и есть. Изнасилования женщин во время войн практически неизбежны. Они происходили на всех фронтах Второй мировой, и так как эта война была особенно жестока, то и масштаб изнасилований был велик. Насколько — никто никогда точно не узнает.

Это военное преступление относится к числу тех, что для построения добрых межнациональных отношений лучше стараться забыть после войны. Нацистские преступления забыть нельзя, они ведь направлялись самим государством.

Преступное поведение советских солдат пресекалось, иногда не очень успешно, но по большей части — вполне. А главное, было и жизнеутверждающее, подлинное добро: советские воины делились едой с немцами (и особенно детьми), помогали им, заводили нормальные романы с девушками, а администрация обеспечила продовольственное снабжение того же Берлина в большем объеме, чем до прихода Красной армии.

Красная армия 1945 г. — не мифическая армия насильников, это огромная армия, в которой, как и во всякой другой, случалось всякое.