Почему чеснок на Руси использовали как оберег 

Чеснок, называемый на Руси вонючей розой, был завезен в страну из Византии в IX веке и быстро завоевал народную любовь. К XVIII веку этот представитель семейства луковых относился к числу наиболее используемых растений, которому нашлось применение не только на кухне, но в народной обрядовой культуре.

Пахучая кухня

Чеснок в русской кулинарии использовался со времен его появления на просторах Древней Руси. Это пахучее травянистое растение стремительно превратилось в незаменимый ингредиент практически каждого холодного и горячего русского блюда, что вызывало недоумение у многих иностранных послов и гостей. Зачастую им приходилось отказываться от множества необычных яств, поскольку передозировка чесноком отрицательно сказывалась на их самочувствии. Кроме того, их шокировал резкий запах, источаемый этим присутствовавшим во всех кушаньях овощем, который зажиточные люди, по непонятной для заграничных персон причине, вставляли себе в ухо.

В свою очередь простолюдины со времен правления Владимира Мономаха ели традиционный крестьянский «бутерброд», представлявший собой ломоть черного хлеба с хорошо посоленным чесноком.

Экзотические напитки

Со стародавних пор славяне добавляли чеснок не только в еду, но и в пиво, вино и квас. Чисто русским изобретением являются чесночные настойки, которые призваны не только укрепить здоровье человека, но и имитировать у него эффект опьянения, лишенного отрицательных побочных действий, вызываемых привычным алкоголем.

В XIX веке в Российской империи пользовался большим спросом полугар — алкогольный напиток крепостью 38,5%. Это традиционное русское хлебное вино всегда было прозрачным, но в зависимости от пищевых добавок оставляло разное послевкусие. Одним из самых экстравагантных был вариант, настоянный на перце и чесноке, который совмещал в себе жгучий привкус и сильный аромат.

Русский пенициллин

На Руси, как в других уголках мира, чеснок был универсальным снадобьем от всех болезней, но на западе странным образом чесночную терапию считали исключительно русской выдумкой. Доказательством этого служит выдержка из статьи одной американской газеты, в которой зафиксировано, что «Чесночное масло — хорошее средство от зараженных ран. Эти сведения дошли до нас из далекой страны — России». О дезинфицирующих, отхаркивающих, противоцинготных, мочегонных и прочих медикаментозных свойствах чеснока имелись заметки еще в древнерусских травниках.

Согласно старинным текстам, это средство народной медицины было эффективным при укусах насекомых, выведении бородавок, мочекаменной болезни, облысении, бессоннице, ангине, подагре, расстройствах пищеварительной системы, гипертонии. Из кашицы чеснока рекомендовалось делать горчичники, накладываемые на висок при головной боли, а дольки использовали при борьбе с глистами, для чего их вводили в прямую кишку. На антимикробные свойства чеснока полагалось не одно поколение военных медиков России, а во времена Великой Отечественной войны он и вовсе стал именоваться «русским пенициллином».

Оберег

С момента знакомства русских с чесноком ему из-за устойчивого аромата и жгучего вкуса приписывали мощные магические свойства. В народном сознании прочно укоренилось мнение, что этот пряный овощ способен отогнать от человека нечистую силу и помочь в схватке с дьяволом. В старину, чтобы уберечься от сглаза, люди держали в кармане надкусанный зубчик чеснока, который, чернея, собирал в себя всю негативную энергию. Перья чеснока вместе с лентами и цветами принято было вплетать в косу невесты, в свою очередь жених был обязан запрятать их в свою обувь.

Беременным рекомендовалось весь срок носить чеснок за пазухой или вшивать его в одежду, а роженицы могли расстаться с этим растительным оберегом после сорокового дня. Чтобы обезопасить младенца, чеснок вешали ему на запястье и над кроваткой, чесночной кашицей натирали его грудь и ступни. Перед крещением мать новорожденного разжевывала чеснок и дышала на дитя, а вынося его на улицу, прятала зубчики в его одежду.

Привычным атрибутом русской избы была гирлянда из высушенного чеснока, которую вешали на кухне, над окнами и дверью, чтобы она охраняла домашний очаг от козней злых духов. Зачастую подобные бусы украшали шею коров и лошадей, оберегая их от хворей и порчи.

Праздники

Чеснок на Руси использовался как в языческой, так и христианской традиции. Он был одним из элементов культа бога солнца — Хорса, активно использовался на празднике Ивана Купалы, а также служил обязательным атрибутом Сочельника.

В книге «Энциклопедия русских примет» описано магическое свойство чеснока, который необходимо было посадить в зарытом в землю сыром освященном яйце. Если в полночь на Ивана Купала взращенное таким странным образом растение расцветало, то, сорвав его и вплетя в венок, человек мог творить волшебство без боязни контактировать со злыми духами и даже поработить их, заставив служить своим целям.

В Сочельник на праздничном столе должно было лежать столько чеснока, сколько человек насчитывала семья. Кроме того, его обязательно добавляли в традиционный рождественский хлеб. Многие мужчины не посещали рождественскую службу в церкви без заложенного за щеку зубчика чеснока, который помогал им выявлять затесавшихся среди прихожан ведьм. По поверьям, та женщина, на голове которой жующий чеснок молодец увидит подойник и молоко, является посланницей нечистой силы. К слову, некоторым мужчинам удавалось «разоблачить» ведьм, но современные исследователи отвергают всякую мистику, поскольку давно выяснили, что рассасывание чеснока способно вызвать галлюцинации, так что привидеться им могло все что угодно.

Много ритуалов с чесноком проводилось в первую субботу Великого поста, когда крестьяне с целью оградить скот от падежа и подстегнуть хороший приплод смазывали этим растением грудину и шею крупных домашних животных. Кроме того, в этот день для животных пекли особый хлебец в форме подковы, гвоздями для которой служили зубчики чеснока.

Железный «чеснок»

С XIII века в России появилась новая разновидность чеснока — железная. Представлял он собой коварное металлическое приспособление наподобие современных заградительных ежей.

Этот «чеснок», состоявший из соединенных четырех штырей, отдаленно напоминал звездочку, которая вонзалась в ногу вражеского коня, останавливая наступление конницы. Такие чесночные поля высаживались русской армией вплоть до XX века, утратив свое стратегическое значение с исчезновением кавалерии.