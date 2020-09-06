Границы открыли, а люди поспешили отправиться на отдых. Самым комфортным способом преодоления больших расстояний уже давно стали авиаперелеты. Но для многих людей полет до сих пор представляет собой испытание. Чаще всего люди переживают в момент взлета, посадки, а также во время турбулентности. "Рамблер" выяснил, что происходит с самолетом во время турбулентности.

По сути, турбулентность — это естественное колебание воздуха. Когда мы едем по дороге, то иногда попадаем в ямы, а если плывем на корабле, то нам видятся волны. В воздухе ничего из этого мы увидеть не можем, но условные "ухабы" существуют и там.

Воздух нельзя назвать однородным, так как в нем постоянно что-то происходит: меняются воздушные потоки, температура и зоны атмосферного давления, возникают метеорологические фронты. Все эти процессы влияют на то, что атмосфера воздуха становится более или менее стабильной, и это становится причиной для возникновения турбулентности.

Турбулентность может возникать во время нестабильной атмосферы, рядом с пушистыми и грозовыми облаками, недалеко от гор. Иногда она может возникать в случае, когда самолет попадает в воздушную струю от другого судна, и это считается опасным моментом, но диспетчеры стараются подобного не допускать.

В целом, турбулентность чаще всего предсказуема, но без нее невозможно. Поэтому вся работа на земле направлена на то, чтобы самолет не попал в зону сильной "болтанки". Но даже в этом случае судно сможет выдержать нагрузки.

Конечно, ощущение "болтанки" будет отличаться на небольших и крупных самолетах по-разному. Например, на Boeing будет трясти меньше по сравнению с Bombardier Q400. Но ситуаций, когда самолет потерпел крушение из-за турбулентности в современной истории нет.