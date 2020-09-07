Опаснее ковида: человечеству предрекли катастрофу 

— Могу несколько успокоить: вторая волна коронавируса в России пройдет спокойнее, — говорит Кажетта. — Конечно, в нашей стране будут вводиться ограничения, но уже не такие масштабные, как весной. Повального закрытия заводов, торговых центров и других учреждений я не вижу. Люди будут работать, но в масках и перчатках. Хотя этот период тоже будет длиться не так долго. Что касается продовольствия, то его хватит на всех. Не нужно ничего скупать: магазины продолжат работать в привычном режиме. Пострадает мелкий бизнес, который не выдержит второй волны. Безработица еще больше возрастет. Но к началу зимнего сезона ситуация начнет стабилизироваться, люди найдут новую работу.
— Вскоре на землю обрушится новое несчастье, — рассказывает Кажетта. — Мне трудно говорить на эту тему: даже дыхание перехватывает. Потому что новая болезнь, о которой мир узнает в ближайшие годы, окажется гораздо страшнее, чем ковид. Смертельно опасный вирус будет похож на менингит. Симптомы ужасающие: резкое повышение температуры тела до сорока градусов, рвота, сильнейшая головная боль. Я вижу сотни заболевших! И с каждым днем ситуация будет ухудшаться. В растерянности будет весь мир!
— Заболевание может унести множество жизней, — говорит Кажетта. — А тем, кто сможет вылечиться, грозит поражение сосудов головного мозга. Многие станут недееспособными и психически ненормальными.
— В нашей стране новый вирус будет проявляться меньше, — подытожила Кажетта. — Но он все равно придет. И будет держать в страхе наших граждан не один год. Но это реалии сегодняшнего времени. И к ним нужно привыкать.