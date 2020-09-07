Опаснее ковида: человечеству предрекли катастрофу 

О грядущей второй волне коронавируса в России не говорит только ленивый. Людей пугают: уже в конце сентября самоизоляция может повториться. О том, что действительно ждет нашу страну, нам рассказала Кажетта Ахметжанова , одна из самых ярких звезд «Битвы экстрасенсов».

— Люди действительно обеспокоены, — вздыхает Кажетта. — Неизвестность угнетает, а новости, которые появляются каждый день, многих пугают. Раньше люди обращались за помощью, чтобы вылечиться от тяжелых болезней, избавиться от порчи и сглаза. А сейчас многие просят поставить защиту от коронавируса.

Вторую волну коронавируса прогнозируют на конец сентября. Кажетта уверяет: сильно переживать из-за этого не стоит. Подъем заболеваемости будет, но без сильного роста.

— Могу несколько успокоить: вторая волна коронавируса в России пройдет спокойнее, — говорит Кажетта. — Конечно, в нашей стране будут вводиться ограничения, но уже не такие масштабные, как весной. Повального закрытия заводов, торговых центров и других учреждений я не вижу. Люди будут работать, но в масках и перчатках. Хотя этот период тоже будет длиться не так долго. Что касается продовольствия, то его хватит на всех. Не нужно ничего скупать: магазины продолжат работать в привычном режиме. Пострадает мелкий бизнес, который не выдержит второй волны. Безработица еще больше возрастет. Но к началу зимнего сезона ситуация начнет стабилизироваться, люди найдут новую работу.

По словам Кажетты, пандемия коронавируса — лишь первый звоночек. Вскоре человечество столкнется с новыми болезнями, которые нанесут гораздо больший урон.

— Вскоре на землю обрушится новое несчастье, — рассказывает Кажетта. — Мне трудно говорить на эту тему: даже дыхание перехватывает. Потому что новая болезнь, о которой мир узнает в ближайшие годы, окажется гораздо страшнее, чем ковид. Смертельно опасный вирус будет похож на менингит. Симптомы ужасающие: резкое повышение температуры тела до сорока градусов, рвота, сильнейшая головная боль. Я вижу сотни заболевших! И с каждым днем ситуация будет ухудшаться. В растерянности будет весь мир!

Кажетта уверяет: новая болячка продержит человечество в состоянии ступора не один месяц. А все из-за того, что врачи первое время сами не смогут понять, как с ней справляться.

— Заболевание может унести множество жизней, — говорит Кажетта. — А тем, кто сможет вылечиться, грозит поражение сосудов головного мозга. Многие станут недееспособными и психически ненормальными.

Звезда «Битвы экстрасенсов» уверяет: больше всего пострадавших будет в странах Азии, а также в государствах с жарким и влажным климатом.