«Изрыгая дым, падал вниз»: как Геринг бомбил Лондон

7 сентября 1940 года немецкая авиация совершила массированный налет на Лондон. Жертвами первой бомбардировки стали сотни человек, тысячи получили ранения и остались без крова. Оценив нанесенный противнику ущерб, шеф люфтваффе Герман Геринг приказал сменить цель атак с аэродромов на жилые кварталы городов. В какой-то мере это спасло британские истребители от полного уничтожения, но привело к колоссальным жертвам среди мирного населения. Во время одной из ответных атак англичан на Берлин едва не пострадал советский премьер Вячеслав Молотов.

В начале Второй мировой противники старались придерживаться написанных в Гааге в 1923 году «Правил ведения воздушной войны». Среди прочего документ запрещал воздушную бомбардировку с целью терроризирования гражданского населения, уничтожения частной собственности, не имеющей военного значения, и поражения некомбатантов. Правила не были приняты в качестве обязательных для выполнения, однако участники военных конфликтов в Европе пытались следовать своеобразному «кодексу чести». Случались и трагические исключения — такие, например, как бомбардировка Герники во время Гражданской войны в Испании самолетами люфтваффе.

Первый масштабный авианалет Второй мировой также совершили немцы.

14 мая 1940 года они уничтожили целые кварталы Роттердама, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Массированное воздушное наступление на Британию получило название «Нападение орла» и началось 13 августа 1940-го. Несмотря на разведку, немцы ошиблись с координатами крупных объектов. В основном ударам подверглись вспомогательные аэродромы или базы, не относившиеся к истребительной авиации. Эффективно действовали британские истребители, сбившие 47 самолетов и потерявшие при этом лишь 13 своих машин. Глубоко разочарованный итогами авианалета шеф люфтваффе Герман Геринг потребовал начать еще более масштабную атаку. Постоянные нападения на аэродромы приводили к гибели авиамехаников, специалистов по сборке, водителей и топографов. 18 августа королевские ВВС отомстили немцам, сбив 18 «юнкерсов».

Тем не менее Гаагское соглашение было окончательно попрано по ошибке. В ночь на 24 августа 1940 года 10 немецких бомбардировщиков сбились с пути и вместо атаки на промышленные объекты сбросили бомбы на восточную и центральную части Лондона. Произведенный урон подтолкнул Геринга к идее сменить цель с аэродромов на города.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отдал приказ атаковать столицу Третьего рейха. Уже следующей ночью английские ВВС нанесли ответный удар по Берлину при помощи 80 самолетов. Налет во имя мести не привел к значительным разрушениям, но оказал психологическое воздействие на вождей нацистской партии и население.

В оперативном порядке начал разрабатываться план возмездия. 4 сентября Адольф Гитлер объявил о подготовке массированного авиаудара по Лондону.

7 сентября 1940 года 427 дальних бомбардировщиков Не-111 в сопровождении истребителей Ме 110 и Bf 109 атаковали густонаселенные восточные районы британской столицы.

Ночью 255 немецких бомбардировщиков нанесли повторный удар. В Лондоне пылали пожары, дома и промышленные объекты подверглись разрушению. Погибли 430 человек. На этом немцы не остановились. Так, в налете 9 сентября участвовали 220 бомбардировщиков и 529 истребителей. 15 сентября дневную атаку совершили 123 бомбардировщика и 679 истребителей Bf 109, а ночную — 233 бомбардировщика.

«Днем 7 сентября, когда Геринг прибыл на наблюдательный пункт на скалах Па-де-Кале, люфтваффе начали массированный налет. Королевские ВВС подняли в воздух 11 истребительных эскадрилий, — отмечал в своем фундаментальном труде «Вторая мировая война» британский историк Энтони Бивор. — На всей территории графства Кент фермеры и деревенские жители напряженно всматривались в небо, наблюдая за следами самолетов в воздухе и за ходом боя. Невозможно было определить, чьи истребители были в воздухе, но каждый раз, когда бомбардировщик, изрыгая дым, падал вниз, жители графства ликовали. Основная часть бомбардировщиков направлялась к докам Лондона. Этот удар был ответом Гитлера на налет англичан на Германию».

Вой сирен, звуки пикирующих бомб, дым сильных пожаров и крики напуганных детей стали привычной картиной для Лондона осени 1940-го. Бомбардировки столицы продолжались 57 ночей подряд, а в целом операция «Блиц» продлилась до 21 мая 1941 года. Катастрофические разрушения фиксировались в Бирмингеме, Кардиффе, Манчестере, Ливерпуле и других городах.

Некоторые нападения германским летчикам удавалось производить внезапно. При бомбардировке промышленного района Эдмонт сигналы тревоги были поданы уже после самой атаки. Внезапность налета была достигнута приближением самолетов к цели с приглушенными моторами. Нацисты шли на хитрость, сбавляя газ при перелете на британский берег. Однако им все же не удалось склонить британское правительство к капитуляции. Несмотря на кошмарные последствия для экономики Великобритании и более 40 тыс. погибших, именно британцы вышли победителями битвы за свою страну.

Простые подданные короля Георга VI в течение сентября ждали известия о немецком вторжении.

Английские бомбардировщики между тем бомбили баржи, которые собирали немцы в портах по ту сторону Ла-Манша. Никто не знал о сомнениях Гитлера, решившего отложить операцию «Морской лев», если ВВС Британии не будут разгромлены до середины сентября. Геринг, опасаясь обвинений в неспособности разгромить авиацию противника, приказывал бомбить с воздуха еще и еще.

AP / Королева Елизавета осматривает разрушения в Букингемском дворце после авиаудара, 7 сентября 1940 года

«Варварская бомбардировка Лондона 7 сентября хотя и послужила предупреждением для англичан, причинив большой урон, но она обозначила поворотный пункт в Битве за Англию, — отмечается в книге американского историка Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха». — После этого крупнейшего сражения в воздухе, какое когда-либо знала планета, битва за Англию быстро достигла своей кульминации. Приближалось время, когда Гитлеру предстояло принять окончательное решение: начинать или не начинать вторжение на Британские острова? Директивой от 3 сентября предусматривалось, что такое решение нужно принять не позднее 11 сентября, чтобы дать всем видам вооруженных сил время для осуществления предварительных мер. Но 10 сентября Гитлер отложил принятие окончательного решения до 14 сентября».

По мнению Ширера, отложить принятие решения на несколько дней Гитлера побудили две причины.

Во-первых, бытовало мнение, что бомбардировка Лондона нанесет Англии такой ущерб материального и морального характера, после которого высадка десанта попросту не понадобится. Во-вторых, значительные трудности испытывал ВМФ нацистов: было непросто сконцентрировать в одном районе достаточное количество кораблей и катеров для транспортировки людей. Кроме того, неблагоприятный прогноз давали метеорологи. А британская авиация оказывала агрессорам ожесточенное сопротивление.

По задумке нацистов, Битва за Британию должна была завершиться до конца октября, когда люфтваффе планировали сосредоточиться на ночных бомбардировках Лондона и промышленных объектов центральных графств Англии. Однако «Блиц» продолжался всю зиму. 13 ноября, когда официальный визит в Берлин наносил председатель советского правительства Вячеслав Молотов, британские самолеты ударили по немецкой столице.

Этот инцидент послужил поводом к строительству укрепленного бункера для Гитлера.

Подробности дела приводил в своих мемуарах Рохус Миш, служивший у фюрера телефонистом. Перед отъездом Молотова в его честь был дан прощальный ужин. Обершарфюрер СС дежурил в тот день, а потому дословно привел диалоги действующих лиц.

Итак, после банкета советский гость откланялся. Миш проводил его до машины, направлявшейся в резиденцию, и даже заботливо укрыл ноги советского дипломата пледом.

Вот что произошло потом:

«Когда я вернулся в гостиную, я получил воздушную сводку. Вражеский самолет направляется к Берлину. Посол Вальтер Хевель опомнился первым: «Что мы будем делать с Молотовым, если самолет пролетит над городом и сбросит бомбу нам на головы? У нас нет для него достаточно безопасного места!» И вот именно тогда, в ходе этого запоздалого обсуждения, Гитлер принял решение построить бункер, достойный называться бункером, и построить его в подходящем для этого месте. «Придет время, когда не только отель „Адлон“, но и глава германского государства сможет предоставить своим гостям достойное убежище», — заключил Гитлер».

На следующую ночь, 14 ноября 1940 года, немецкая авиация напала на Ковентри — этот город стал символом разрушительных нацистских бомбежек.