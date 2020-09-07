Мужчина купил 20 лотерейных билетов и выиграл 20 раз 

Житель американского города Саут-Бостон, штат Вирджиния, выиграл 20 раз в результате одного розыгрыша лотереи. Об этом сообщает издание UPI.

Тони Майлс (Tony Miles) купил 20 одинаковых билетов к розыгрышу, который состоялся 22 августа. На каждом из них были указаны числа: 1, 9, 2, 9.

Все выпавшие числа совпали с указанными на лотерейных билетах, и каждый из них принес Майлсу по пять тысяч долларов (376 тысяч рублей). Общая сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что собирается потратить полученный приз на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что житель канадской провинции Новая Шотландия Рэймонд Лиллингтон (Raymond Lillington) дважды сорвал многомиллионный джекпот и раскрыл секрет успеха. Он получил крупный приз и продолжил участвовать в розыгрышах, каждый раз выбирая все ту же игру.