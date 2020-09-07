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Где находятся засекреченные станции метро и кто их спрятал 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Где находятся засекреченные станции метро
Фото: depositphotos
Московское метро занимает такую большую часть в жизни местных жителей, не мудрено, что оно обросло страшными историями и мифами. И помимо известной байки о людях, которые якобы заблудились в метро навсегда, существует наиболее правдоподобная история о существовании альтернативного засекреченного метро. Так ли это? Расскажет "Рамблер".
Слухи о существовании запасного метро для государственных лиц появились с начала 90-х. Миф гласит, что несколько веток идут сразу от Кремля к военным объектам в Подмосковье (Подольск, Чехов, Внуково-2). Сделаны они на случай, если город начнут атаковать. Считается, что транспортная система носит название "Метро-2".
Попасть в Метро-2 простой человек не может. Так как линии обычного метрополитена и секретного заложены на разной глубине. Говорят, единственное соединение двух систем расположено около станции "Спортивная" на Сокольнической линии. Также вход в Метро-2 доступен через заблокированный выход в центре станции "Арбатская" Филевской линии. А таинственный вечно закрытый переход на "Третьяковской" позволит в случае ядерного взрыва покинуть самую опасную зону в течение часа.
Альтернативные ветки ведут к бункерам, которые расположены в самых разных уголках Москвы и области. Считается, что один бункер расположен в гостинице "Украина", другой — около бывшей резиденции Горбачева на Воробьевых горах, а третий — в подмосковном городе Балашиха.
Экс-начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев косвенно подтверждал наличие секретных тоннелей.

«Отрицать ничего не буду. Я бы удивился, если бы их не было. Вы спрашиваете: можно ли их использовать для перевозки пассажиров? Решать это не мне, а тем организациям, на чьем балансе находятся эти объекты».

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Комментарии 1
Истории , Дмитрий Гаев , Международный аэропорт Внуково
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