Где находятся засекреченные станции метро

Московское метро занимает такую большую часть в жизни местных жителей, не мудрено, что оно обросло страшными историями и мифами. И помимо известной байки о людях, которые якобы заблудились в метро навсегда, существует наиболее правдоподобная история о существовании альтернативного засекреченного метро. Так ли это? Расскажет "Рамблер".

Слухи о существовании запасного метро для государственных лиц появились с начала 90-х. Миф гласит, что несколько веток идут сразу от Кремля к военным объектам в Подмосковье (Подольск, Чехов, Внуково-2 ). Сделаны они на случай, если город начнут атаковать. Считается, что транспортная система носит название "Метро-2".

Попасть в Метро-2 простой человек не может. Так как линии обычного метрополитена и секретного заложены на разной глубине. Говорят, единственное соединение двух систем расположено около станции "Спортивная" на Сокольнической линии. Также вход в Метро-2 доступен через заблокированный выход в центре станции "Арбатская" Филевской линии. А таинственный вечно закрытый переход на "Третьяковской" позволит в случае ядерного взрыва покинуть самую опасную зону в течение часа.

Альтернативные ветки ведут к бункерам, которые расположены в самых разных уголках Москвы и области. Считается, что один бункер расположен в гостинице "Украина", другой — около бывшей резиденции Горбачева на Воробьевых горах, а третий — в подмосковном городе Балашиха.

Экс-начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев косвенно подтверждал наличие секретных тоннелей.