Какими методами Распутин «лечил» царевича Алексея 

Наследник русского престола царевич Алексей с рождения страдал гемофилией — болезнью, при которой кровь не свертывается, а любая царапина может стать смертельной. Ведущие медицинские светила Европы оказались бессильны перед этим наследственным заболеванием. Помочь сыну царя удавалось лишь единственному человеку во всей империи — простому крестьянину Григорию Распутину . Каким же образом загадочный «старец» лечил Алексея?

Как проходило лечение

Дочь Распутина Матрёна в своих воспоминаниях рассказывает, что позвать её отца во дворец во время одного из тяжёлых приступов гемофилии предложила царице великая княгиня Анастасия Черногорская (при дворе она была известна под сербским именем Стана).

Во время первой встречи с царской семьёй в 1905 году Распутин, опустившись на колени перед постелью годовалого мальчика, молился в течение 10 минут. Император и императрица сначала молча стояли, а затем тоже встали на колени.

Окончив молитву, Распутин сказал Алексею: «Открой глаза, сын мой! Открой глаза и посмотри на меня». Ребёнок тут же открыл глаза и улыбнулся.

Помимо молитвы Распутин применял лекарственные средства. Например, когда у наследника в очередной раз началось кровотечение, он достал из кармана дубовую кору, разварил её в кипящей воде, а потом покрыл этой массой лицо царевича, оставив открытыми глаза и рот. Впоследствии Распутин объяснял, что кора дуба может останавливать кровотечение. Есть также свидетельства, что «старец» давал наследнику снадобья из трав, полученные от доктора Петра Бадмаева, специалиста по традиционной тибетской медицине. Иногда, чтобы помочь царевичу, Распутину не требовалось даже находиться рядом с ним — он просто разговаривал с Алексеем по телефону.

Что говорили современники

Современники удивлялись тем невероятным медицинским эффектам, которые имели, казалось бы, простые действия сибирского мужика. Что касается дочери Матрены, то она верила в «святость» своего отца и говорила о его усердных занятиях Иисусовой молитвой (т. е. православной практикой исихазма), хотя и признавала, что в жизни Распутина сочетались периоды «молитвенного экстаза» с временами крайнего разгула. По словам Матрены, Распутин «стремился к святости» и «приближался» к ней в те моменты, когда он исцелял людей.

Секретарь Распутина Аарон Симанович утверждал, что у «старца» была некая «сила», о которой он иногда рассказывал окружающим. Симанович лично видел проявления этой силы, но не готов был отождествить ее с «гипнозом или магнетизмом». Другие современники, впрочем, именно гипнотическое воздействие и считали причиной успеха лечения Алексея Николаевича.

— Этот мужик был, действительно, целителем, и он, действительно, поддерживал своим гипнозом жизнь наследника, — считал известный эмигрантский публицист Иван Солоневич.

Оценки сегодняшних исследователей

Некоторые современные исследователи полагают, что «старец» не останавливал кровотечение у ребенка, а лишь снимал у него боль с помощью гипноза, одновременно успокоительно воздействуя на мать — царицу Александру Федоровну. Такого мнения придерживается, например, кандидат медицинских наук Михаил Давыдов . Он ссылается на сегодняшних гипнотерапевтов, которым удается добиться сужения сосудов у больных гемофилией.

«Гипнотическое» объяснение тайны «знахарства» Распутина, по-видимому, поддерживают и представители Русской Православной Церкви . Например, митрополит Ювеналий, комментируя предложение канонизировать друга царской семьи, отмечал, что «старец» совершенствовал свои гипнотические способности у профессионального гипнотизера.

Применение Распутиным лекарственных трав тоже вполне оправданно с медицинской точки зрения. Тот же Михаил Давыдов объясняет, что фитотерапевтические средства, которые получал наследник, содержали рутин, витамины К и С, а также, возможно, другие компоненты, укрепляющие стенки сосудов.

Отметим, что кора дуба наряду, например, с корнем аира и цветками бессмертника, упоминается в современных источниках как народное средство для лечения гемофилии.