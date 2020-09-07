Почему Сталин отменил празднование Дня Победы 

В современной России нет более важного праздника, чем День Победы, и с каждым годом праздничные церемонии становятся все более грандиозными. Сейчас сложно представить, что 17 лет — с 1947 по 1965 годы — День Победы официально не отмечали. «Рамблер» разбирается, почему Иосиф Сталин принял такое решение.

Критики Сталина придерживаются версии, согласно которой вождь после войны боялся огромного авторитета маршалов-победителей и, прежде всего, Георгия Жукова . Он опасался потерять власть, а поэтому не хотел напоминать народу о только что прошедшей войне, в которой правительство и лично он допустил немало ошибок. Об этом он прямо сказал в своем тосте на приеме в 1945 году:

«У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 гг. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это… И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом».

С попыткой устранить или хотя бы припугнуть советский генералитет связывают и два громких политических процесса послевоенной эпохи — «Дело авиаторов» и «Трофейное дело».

Также сторонники этой теории считают, что Сталин боялся народа-победителя, который во время войны вновь привык проявлять инициативу, самостоятельность, частично избавился от страха перед властями, внушенного террором 30-х годов. Кроме того, солдаты и офицеры, прошедшие пол-Европы, оценили уровень жизни в других странах и могли сделать выводы, отличные от официальной пропаганды. Например, деревенское население всерьез надеялось на роспуск колхозов и возвращение к индивидуальным хозяйствам.

Более острожные историки объясняют решение Сталина другими соображениями.

В 1947 году Уинстон Черчилль произнес свою речь в Фултоне, которая впоследствии стала считаться началом новой войны — Холодной. В этих условиях советский вождь и впрямь мог опасаться новой конфронтации, к которой СССР был не готов. И пока советские ученые напряженно работали над созданием ядерной бомбы, остальные граждане огромной страны ударно работали, чтобы как можно скорее восстановить потерянные во время войны ресурсы.

Возможно, Сталин считал, что при таких обстоятельствах тратить время и средства на празднование прошедшей победы — это пустые расходы. Военные парады с демонстрацией новой техники, например, также были бы невозможны — учитывая шпиономанию и подозрительность Сталина.

Некоторые исследователи указывают и на психологический аспект. Война воспринималась населением еще как часть настоящего, боль и страдания от потерь и пережитых ужасов были слишком памятными. И пышные торжества могли показаться неуместными.

Кроме того, историк Константин Залесский высказал предположение, что акцент на Дне Победы следовало бы подкрепить финансовым поощрением. А у страны в послевоенное время не было таких денег, чтобы обеспечить хотя бы всем инвалидам достойную пенсию.

Справедливости ради надо отметить, что хотя День Победы и оставался рабочим днем на протяжении 17 лет, некоторые мемориальные мероприятия проводились — например, вечерние концерты и салют.