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Почему принято первой впускать в дом кошку 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Почему принято первой впускать в дом кошку
Фото: depositphotos.com
Обычай пускать первой в дом кошку уже давно укоренился во многих семьях. Некоторые люди все равно следуют этой традиции, хоть и не знают, почему она появилась. "Рамблер" рассказывает, почему первой в дом нужно пускать кошку.
Как и многие приметы, эта берет начало на Руси. Славяне верили, что в мире людей живут и злые, и добрые духи. Кошка должна была первой войти в дом и подружиться с теми невидимыми существами, которые там живут. Тем самым она обеспечивала хозяевам жилища спокойную жизнь.
Кошек считали проводниками между двумя мирами, поэтому в древности верили, что эти животные умеют общаться с духами.
Еще одна версия этой традиции связана с домовыми. Считалось, что существо должно перекочевать из старого дома в новый. Так как кошка связана с миром духов, то домой въезжал на домашнем животном в новое жилище. Так, считалось, что после этого ритуала хозяев ждет благополучие и богатство.
Третья версия гласит, что проблемы жильцов "переезжали" вместе с ними в новый дом. Так, кто первый входил на порог, на того они и обрушивались. Примета гласила, что тот, кто первый войдет в дом, тот же первым его и покинет, но уже как душа. Еще до кошек первых в дом пускали стариков, так как в семье их было не жалко. Потом решили, что животные больше всего подойдут для этих целей.
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