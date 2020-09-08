Почему принято первой впускать в дом кошку 

Обычай пускать первой в дом кошку уже давно укоренился во многих семьях. Некоторые люди все равно следуют этой традиции, хоть и не знают, почему она появилась. "Рамблер" рассказывает, почему первой в дом нужно пускать кошку.

Как и многие приметы, эта берет начало на Руси. Славяне верили, что в мире людей живут и злые, и добрые духи. Кошка должна была первой войти в дом и подружиться с теми невидимыми существами, которые там живут. Тем самым она обеспечивала хозяевам жилища спокойную жизнь.

Кошек считали проводниками между двумя мирами, поэтому в древности верили, что эти животные умеют общаться с духами.

Еще одна версия этой традиции связана с домовыми. Считалось, что существо должно перекочевать из старого дома в новый. Так как кошка связана с миром духов, то домой въезжал на домашнем животном в новое жилище. Так, считалось, что после этого ритуала хозяев ждет благополучие и богатство.

Третья версия гласит, что проблемы жильцов "переезжали" вместе с ними в новый дом. Так, кто первый входил на порог, на того они и обрушивались. Примета гласила, что тот, кто первый войдет в дом, тот же первым его и покинет, но уже как душа. Еще до кошек первых в дом пускали стариков, так как в семье их было не жалко. Потом решили, что животные больше всего подойдут для этих целей.