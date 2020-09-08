Популярные у иностранцев русские имена 

В современном мире появился тренд на необычные имена для детей. В России многие родители стараются дать своему ребенку экзотичное имя, чтобы ни у кого не было похожего. Чаще всего они являются производными от зарубежных. В других странах наоборот русские имена считаются непривычными. "Рамблер" рассказывает про имена, которые популярны у иностранцев.

Анна

Изначально это имя появилось в Греции, но широко распространилось среди славянских народов. В других странах оно преобразовалось, например, в США очень много девочек с именем Энн, а в Европе можно найти достаточно представительниц прекрасного пола с именем Ана.

Арина

Считается, что это имя имеет татарско-русское происхождение. В России наиболее популярен еще один вариант имени Арьяна. В других странах Арина стала Арианой и такое имя имеет одна из популярных исполнительниц в США Ариана Гранде.

Дарья

Это русское имя является одним из самых популярных у иностранцев. Больше всего девушек с таким именем можно встретить в Европе, но и в США оно достаточно распространено. В США в 1997 году даже выпустили мультсериал "Дарья" о девушке с таким именем.

Николай

Среди мужских имен за границей популярны разные вариации имени Николай, причем имя Никола дают и девушкам. Николас, Николя, Ник, Николае — все эти имена очень распространены в Европе и США.

Борис

Это имя — одно из немногих, которое не подверглось изменениям со стороны других языков. В Европе можно встретить много мужчин с именем Борис.