Мифы и реальность Куликовской битвы 

640 лет назад состоялась легендарная Куликовская битва, ставшая прологом к освобождению Руси от монголо-татарского владычества. Сражение произошло в районе слияния реки Непрядвы с Доном.

Сейчас это юго-восток Тульской области.

К большому сожалению, Куликовская битва, как Ледовое побоище 1242 года и многие другие эпохальные события, пала жертвой мифологизации и упрощённого историографического подхода.

Сражение на берегах Дона и Непрядвы 8 сентября 1380 года, безусловно, имело громадное значение для истории Руси. Однако его политический и моральный посыл оказался серьёзно искажён.

Куликовская битва по-прежнему трактуется как чуть ли не важнейший столп русского национального самосознания, хотя в реальности представление русских о себе как о едином уникальном этносе начало формироваться намного позже.

Для придания большей важности и накала драматизма отечественные историки совершенно бесстыдно завышали численность сражавшихся сторон. В разных книгах и учебниках сообщалось о том, что войско Мамая составляло чуть ли не 250-500 тысяч человек, включая «генуэзских наёмников-пехотинцев» (их на Куликовом поле не было).

Русских на битву вышло меньше (часто встречается цифра в 150 тыс. человек), но за счёт военного мастерства и героизма они смогли победить.

О сотнях тысячах воинов, сошедшихся в бою на Куликовом поле, говорится в литературных источниках (например, в «Сказании о Мамаевом побоище») и летописях. Однако исторические хроники в Средневековье велись, как говорится, не по горячим следам — зачастую события описывались спустя десятки лет.

Те, кто занимаются историей Руси, прекрасно осведомлены, что летописцы и уж тем более литераторы грешили тем, что путали факты, даты, приписывали свершения умершим людям, а нередко и вовсе рассказывали о событиях, которые не происходили, романтизируя тем самым период повествования или политику отдельных личностей

Например, наука не имеет никаких подтверждённых сведений о том, что Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Московского (Донского). Также у науки нет достоверных данных о поединке монаха Пересвета из Троице-Сергиевой обители с ордынским громилой Челубеем. Напомним, что витязи якобы поразили друг друга копьями перед началом сражения.

Этот эпизод взят из «Сказания о Мамаевом побоище». Описание поединка русского и монгольского богатыря как бы символизирует мощь и бескомпромиссность двух противников, но эта красивая легенда, занесённая в школьные учебники истории, вряд ли имеет хоть какое-то отношение реальности.

Почему наука отказывается признавать численность сражавшихся сторон, которую называют летописцы и литераторы? Дело в том, что область Куликова поля расположена преимущественно в лесной местности, а в Средневековье этот район был ещё изрыт и глубокими балками. На таком участке воевать огромными полчищами было попросту невозможно.

Археологи считают, что битва развернулась не небольшом плакоре — равнинном участке примерно в 800 метров в ширину и в три километра в длину. Именно здесь были найдены сотни находок: фрагменты оружия, доспехов, и кресты, которые носили русские воины в те времена.

По приблизительным подсчётам, на такой площади (учитывая, что бой был преимущественно конный) могли сойтись около 10-12 тысяч человек. Данная численность, конечно, далека от фантастических цифр, изложенных в источниках и учебниках, но по меркам Средневековья Куликовская битва (тут нет никаких сомнений!) была очень крупным сражением

Достаточно сказать, что в Средневековье вооружить одного воина (особенно всадника) было чрезвычайно затратным мероприятием. Поэтому в большинстве сражений участвовали десятки, в лучшем случае сотни человек.

На Куликово поле отправились богатыри, преимущественно из Северо-Восточной Руси население которой составляло около 1,5 млн С учётом социально-экономических реалий «мобилизационные возможности» этого региона Русского государства оцениваются историками в максимум 2% населения.

То есть при самых оптимистичных расчётах на Куликово поле могли уйти до 30 тыс. наших предков.

Очевидно, что такое количество богатырей не могло непосредственно участвовать в сражении — требовалось оставить какое-то количество войск на родных землях для обороны и резерва. Скорее всего, тотальной «мобилизации» в Северо-Восточной Руси не проводилось, и на Куликово поле отправилось несколько тысяч русских воинов и ещё сотни литовцев, которые в отличие от Ягайло не стали поддерживать Орду.

Согласно общепринятой трактовке, 8 сентября 1380 года, пользуясь численным преимуществом, ордынцы сильно оттеснили русские ряды, но в критический момент по врагу ударил засадный полк во главе с Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком (литовцем, перебравшимся на службу Москве в 1360-е годы).

Как происходило сражение на самом деле, наука точно сказать не может. Существуют разные точки зрения, исключающие к тому же наличие легендарного засадного полка, и так называемых полков правой и левой руки, а также Большого полка. Такой взгляд основан на том, что в конце XIV века вышеуказанное построение войск нигде не использовалось и появились значительно позже

Метод исторической дедукции позволил установить, что Донской и его окружение проявили полководческий талант, разместившись на плакоре Куликова поля. Окружающая местность была настолько неудобной, что лишала монголов возможности ударить с флангов, зайти в тыл (пришлось бы форсировать реки) или разбить лагерь неподалёку, не вступая в соприкосновение с врагом.

Подходящие к плакору ордынцы были вынуждены сразу идти в лобовую атаку, где русские в полной мере могли использовать своё ключевое преимущество в виде удара тяжёлой конницы. Вполне вероятно, что войско Донского действительно уступало в количественном отношении, но действовало более грамотно и одержало по-настоящему грандиозную победу.

Сухая научная трактовка Куликовской битвы отнюдь не умаляет её великого исторического значения. Полки под руководством Донского повысили авторитет Москвы, спасли Русь от очередного разорения и повышения налогового выхода (дани). Собственно, суть конфликта между Москвой и Мамаем сводилась к тому, что русские не желали платить вдвое больше, рассчитывая на сохранение прежнего размера дани.

Стремление Мамая повысить объём налогового выхода стало следствием «великой замятни» — процесса раздробления в Улусе Джучи (Золотой Орде). Хану требовалось больше денег на войну с конкурентами. Этим обстоятельством объясняется ультиматум Мамая Руси и последовавшая за ним агрессия

Вышеизложенное опровергает ещё одну общепринятую трактовку событий в отношениях между Москвой и Ордой, которая заключается в том, что «великая замятня» была якобы однозначно выгодна Руси.

С одной стороны, поразившая монгольскую империю раздробленность открывала определённое окно возможностей для нашей страны, с другой — междоусобные разборки между наследниками Чингисхана привели к исчезновению внятной системы отношений, которая (с учётом понимания абсолютной бесперспективности войны с Ордой) по большому счёту устраивала Русь.

Напомним, что Донскому удалось примерно вдвое уменьшить размер налогового выхода, а при Иване Калите исчезли баскаки — монгольские сборщики податей. В обмен на экономическую и политическую покорность Москва получала относительно спокойные южные рубежи. Однако противоречия из-за размера дани привели к серьёзному конфликту, который сопровождался для русских как победами, так и поражениями.

Например, в 1377 году русские войска потерпели разгром на реке Пьяне. В результате монголы разграбили нижегородские и рязанские земли. Однако в следующем году произошла битва на реке Воже, где войска Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка разбили ордынцев под руководством мурзы Бегича.

После Куликовской битвы, в 1382 году, войско хана Тохтамыша огненным серпом прокатилось по русским землям. Главной жертвой монгольской агрессии стала Москва. Подобные качели лишний раз свидетельствуют об отсутствии у Северо-Восточной Руси ресурсов для того, чтобы эффективно защищать свои рубежи

Естественно, что в таких условиях не могла идти речь о полном избавлении от ордынского владычества. Несмотря на «великую замятню», Улус Джучи оставался чрезвычайно сильным государственным образованием. В силу разных причин Москва не стала создавать коалицию с Великим княжеством Литовским и почти 100 лет платила дань.

Почему же насыщенный драматичными событиями период 1377-1382 годов и сама Куликовская битва настолько сильно мифологизированы? Наверное, основная проблема в том, что летописцы, литераторы и историки трактовали события через призму собственных взглядов, накладывая абсолютно неприемлемую национально-патриотическую кальку

Между тем в средневековой Руси происходили чрезвычайно сложные процессы, так как коалиции князей и государств были очень непостоянными. В любом случае дискурса о национальном самосознании русских в те времена не было вообще, хотя вопрос консолидации территорий, конечно же, стоял на повестке дня.

В связи с этим необходимо отметить, что наряду с Москвой на роль центра объединения русских земель претендовало Великое княжество Литовское, куда входили южные и западные княжества. Однако история распорядилась таким образом, что эту конкуренцию выиграла Москва. Важный вклад в эту победу внесла как раз Куликовская битва.