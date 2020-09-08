Как СССР едва не начал войну с Польшей в 1981 году 

В странах так называемого социалистического лагеря время от времени случались политические кризисы. Перенос советской экономико-политической системы на почву, пропитанную традициями частной собственности и демократии, порождал хроническое недовольство населения — в первую очередь Советским Союзом, так как было ясно, что именно он — источник бед, а все местные коммунисты — только его сателлиты.

Каждый раз, когда начинались внутриполитические волнения, местные коммунисты оказывались полностью лишёнными опоры для сохранения просоветской системы и пытались найти общий язык с оппозицией. В эти критические моменты Советский Союз вмешивался и, чтобы сохранить контроль над конкретной страной, решал вопрос радикально — с помощью военной силы, после чего приводил к власти очередную марионетку, коль прежняя не справилась со своей задачей.

Так было в 1953 году в ГДР, в 1956 году в Венгрии (где целый месяц между регулярными армиями СССР и Венгрии шла настоящая война, в результате которой погибли тысячи), в 1968 году в Чехословакии (национальная армия отказалась от вооружённого сопротивления вторжению, но без многочисленных жертв всё равно не обошлось). Это самые известные операции по «сохранению единства социалистического лагеря».

В Польше тоже неоднократно возникали острые внутриполитические конфликты, как в 1956 и 1970 годах. Они сопровождались забастовками и массовыми демонстрациями, которые подавлялись властями. Оба раза правящей безраздельно Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) удавалось самостоятельно разрулить ситуацию, предотвратив вмешательство СССР. Она просто меняла руководителей, и новый лидер давал новые обещания населению. Так, в 1956 году два лидера ПОРП были подряд сняты с должности (в марте Б. Берут и в октябре Э. Охаб). В 1970 году был вынужден уйти в отставку В. Гомулка.

В 1970-е годы Польша вошла в полосу экономического подъёма. Но, как известно, так не бывает, чтобы все были в выигрыше, кто-то всегда чувствует себя обделённым по сравнению с другими. У большинства рабочих росло недовольство своим положением, участились забастовки. Кроме того, во взрослую жизнь вступало поколение, которое появилось в результате послевоенного бэби-бума. Послевоенный компенсационный демографический взрыв в Польше был настолько сильным, что властям даже пришлось вводить ограничения: был повышен брачный возраст для юношей — до 21 года.

В 1976 году пошла волна забастовок, не спадавшая уже до введения военного положения. Центром стачечного движения стал Гданьск, уже проявивший себя в событиях 1970 года (когда властями были расстреляны десятки людей). Здесь выдвинулся молодой харизматичный рабочий лидер Лех Валенса, вскоре создавший профсоюз «Солидарность» — консолидированную антикоммунистическую оппозицию, объединявшую миллионы людей независимо от их взглядов — социал-демократических, либеральных или католических. Получалась парадоксальная вещь: против государства, вещавшего, будто защищает интересы рабочих, мощным фронтом выступали прежде всего сами рабочие.

Наиболее мощные протесты в августе-сентябре 1980 года заставили покинуть кресло руководителя ПОРП Эдварда Герека. Но и новому главе партии Станиславу Кане не удавалось стабилизировать ситуацию. ПОРП пришлось идти на уступки «Солидарности», в том числе политические. Режим начал размываться. В Москве это могли расценить как события в Венгрии в 1956 году или в Чехословакии в 1968-м. Запахло порохом советского вторжения. Надо заметить, что советские войска пребывали в Польше только несколько лет после окончания войны, а затем были оттуда выведены. Здесь располагались лишь коммуникации, связывавшие Советский Союз с Группой советских войск в ГДР, и их обеспечение в рамках коллективной безопасности Организации Варшавского договора ( ОВД ) возлагалось на Войско Польское.

Но для Советского Союза желание силой восстановить «политический порядок» в Польше осложнялось двумя обстоятельствами. Во-первых, СССР ввязался в затяжную войну в Афганистане. А какое сопротивление, учитывая традиционные двусторонние отношения, окажут поляки Советской армии, было ещё неясно. Это всё-таки не Чехословакия, что доказала ещё Вторая мировая война. Во-вторых, само советское руководство во главе с Л. И. Брежневым, практически не менявшееся со времен, когда было принято решение о вводе танков в Злату Прагу, было уже намного дряхлее.

Но самым главным обстоятельством оказалось наличие в ПОРП энергичных военных руководителей, готовых пойти на любые меры, чтобы усмирить «Солидарность», и тем самым не дать повода для советской интервенции. В октябре 1981 года пленум ЦК ПОРП отстранил Кани и избрал первым секретарём ЦК генерала Войцеха Ярузельского — сторонника жёстких мер. 3 декабря послушный партии сейм запретил забастовки. В ответ «Солидарность» объявила бессрочную забастовку. В этот момент Ярузельский сделал всё, чтобы убедить Москву: Варшава сама в состоянии справиться с кризисом. Секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов позвонил в Варшаву и обещал Ярузельскому, что Советский Союз не двинет в Польшу войска, если в Польше объявят военное положение.