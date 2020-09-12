Как понять, что ваш телефон прослушивают 

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Практически все данные люди хранят в своих смартфонах, начиная от паролей для социальных сетей и заканчивая номерами банковских карт. Существует много способов выкрасть информацию, в том числе прослушка телефона. "Рамблер" рассказывает, по каким признакам можно определить прослушку на телефоне.

Шумы во время разговора

Если вы во время разговора сидите в тихом месте, как и человек на другой стороне провода, но все равно слышите странные шумы, значит, в ваш разговор вмешивается третье лицо. Это могут быть другие гудки, обычный шум, треск и шипение. Конечно, этот признак не всегда говорит о прослушке, но чаще всего именно он выдает вмешательство посторонних в телефонный звонок.

Специальные приложения

В Сети можно найти очень много приложений, которые включаются во время разговора и выявляют вмешательство третьих лиц. Они не работают с точностью 100%, но помогут в случае, если вы подозреваете конкретного человека.

Долгое соединение

Если вы долго ждете гудки, когда звоните или не можете закрыть приложение со звонком после того, как положили трубку, значит ваш телефон прослушивают. Это происходит из-за того, что к вашему телефону нужно организовать подсоединение.

Мигание экрана

Конечно, этот признак может быть из-за неисправности телефона, но, если к вам подсоединили шпионские приложения, появляется такая характерная черта. При блокировке телефона экран продолжает мигать или просто не выключается.