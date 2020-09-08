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Почему православная церковь запрещает есть гематоген 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Почему православная церковь запрещает есть гематоген
Фото: Kdpconsulting.ru
Гематоген рекомендуют в качестве пищевой добавки для восполнения железодефицита. Полезное лакомство является источником белка и незаменимых аминокислот. Однако православная церковь советует верующим исключить гематоген из своего рациона. И на это есть причины. Древние писания
Черный пищевой альбумин, на основе которого изготавливают гематоген, получают из бычьей крови. Ее высушивают, перерабатывают, дезинфицируют — и результат поступает на производство.
Гематоген стал особенно популярен в советские времена, которые многие настоятели церкви называют «безбожными». Дескать, тогда заповеди Христа никто не брал во внимание, поэтому люди не задумывались, что продукты, в составе которых есть кровь, нельзя употреблять в пищу.
Сегодня многие священнослужители запрещают православным верующим употреблять гематоген. В этом плане они опираются на древние писания, по информации которых, кровь истребляет души тех, кто ее вкушает. По их мнению, употреблять в пищу гематоген, как и любые другие продукты, содержащие кровь, недопустимо. Тем самым люди совершают грех.

Кровь — только для богослужений

Некоторые священнослужители уверены, что первые христианские общины представляли собой людей, воспитанных на иудейской традиции, и после принятия веры они не отказались от многих языческих обрядов. Чтобы избежать разногласий на общих трапезах и во время богослужений, отдельные постановления Ветхого Завета стали обязательными для всех. «Причастие (Евхаристия) — это памятное празднование христианами времени и события страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Хлеб и вино, которые принимают христиане, символизируют Тело и Кровь Господа».
Так, согласно библейским текстам Ветхого Завета, кровь предназначалась только для богослужений, поэтому употреблять в пищу ее было нельзя.
Кровь животных считалась сакральной и способствовала духовному очищению.

Апостольское постановление

В постановлении апостолов также был прописан запрет на употребление крови животных в пищу. В ней, якобы, находится душа убитого животного.
Христианам запрещалось принимать участие в языческих пиршествах и ритуалах, тем более с поеданием крови, потому что кровь считалась вместилищем души.

Система послаблений для болящих

Интересно, что церковные каноны, например Правило 69 Святых Апостолов, допускают послабления для болящих. И если гематоген нужно использовать в лечебных целях, то верующие вправе игнорировать все запреты.
***
Но вообще большинство священнослужителей категоричны: гематоген, изготовленный из крови или ее производных, истинному верующему есть нельзя.
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Истории , Иисус Христос , РПЦ
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