Как труженики добывали спиртное во время ВОВ 

Во времена Великой Отечественной войны алкоголь был просто необходим. Долгие четыре года люди фактически выживали. Холод, голод, напряженная работа… Конечно, хотелось хоть изредка расслабиться, — в том числе и при помощи «огненной воды». Но возможности были очень ограничены. В первую очередь не из-за прямых запретов (никакого «сухого закона» не объявлялось), а по причине сугубо финансовой. «Рамблер» расскажет, как в те времена труженики добывали спиртное.

По «социальной» цене водку или вино простым работягам почти никогда получить было нельзя. Лишь считаное число раз, по случаю праздников, в состав пайков для работающих включали спиртное.

В остальное же время москвичам и жителям других тыловых городов выпивку приходилось покупать в магазинах по коммерческой цене или у спекулянтов. Цена поллитровки в этом варианте колебалась от 300 до 800 рублей, а рядовой рабочий на заводе получал 500-700 в месяц. При таком масштабе цен не напокупаешься!

Народ порой пытался добыть заветное спиртное, пользуясь «служебным положением». Но даже при таком счастливом случае — наличии «левого» спирта, особо разгуляться у народа не получалось. В условиях военного времени за появление на заводе в нетрезвом состоянии наказывали строго. По первому разу еще можно было отделаться строгим внушением, но если история повторялась, — человек вылетал с предприятия. А это было чревато либо снятием с него брони и отправкой на фронт, либо — если признан негодным к военной службе, увольнением. Причем не просто увольняли, а вменяли статью о злостном нарушении трудовой дисциплины, по которой светило до 10 лет.

Но, помимо наказания от начальства, существовала и другая серьезная угроза для людей, пытавшихся во что бы то ни стало удовлетворить свою тягу к «огненной воде». Наряду с питьевым, медицинским спиртом заводы выпускали еще в больших количествах спирт технический. Некоторые из его разновидностей все-таки при очень большом желании можно было использовать в качестве «горячительного» — например, древесный спирт, который в народе прозвали «стручок». Это зелье имело резкий неприятный привкус и аромат химии, но серьезного ущерба организму не наносило (если не считать тяжелейшего похмелья наутро и долгого «ацетонового» перегара изо рта).

Куда опаснее была другая продукция заводов. Для технических и производственных нужд производился еще спирт метиловый. И вот это был уже коварный яд. Нередки были случаи, когда поклонники Бахуса, прельствшись вполне нормальным вроде бы водочным запахом, употребляли такой «напиток», но вскоре после застолья наступала смерть из-за тяжелейшего отравления, другие, оставшись живыми, теряли зрение, и лишь в некоторых случаях человека, хлебнувшего метилового спирта, удавалось откачать, сохранив ему при этом здоровье. Такая своеобразная русская рулетка.