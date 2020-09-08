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Убийство на ферме Хинтеркайфек: нераскрытая тайна XX века 

Русская семерка 13 часов назад
Убийство на ферме Хинтеркайфек: тайна XX века
Фото: Русская семерка
В 1922 году всю Германию потрясло жестокое убийство шестерых человек на хуторе Хинтеркайфек. Оно стало, пожалуй, самым страшным и загадочным преступлением ХХ века. Прошло почти сто лет, а имя виновника трагедии так и не стало известным.

Семейная драма

Небольшая усадьба располагалась близ леса в 70 километрах от Мюнхена. Там проживали Андреас и Цецилия Грубер, а также их овдовевшая дочь Виктория с двумя малолетними детьми Йозефом и Цецилией. Хотя Груберы считались довольно состоятельными, уважением среди местных жителей они не пользовались.
У Андреаса был скверный характер, он постоянно ввязывался в драки, а также избивал жену и дочь.

Когда девушке исполнилось 16, отец стал периодически вступать с ней в интимную связь.

В этом она призналась на исповеди священнику. Кончилось все закрытым судебным процессом. Андреаса Грубера приговорили к году каторжных работ. Однако вернувшись домой, он по-прежнему продолжал домогаться дочери.
В апреле 1914 года Виктория вышла замуж за крестьянина Карла Габриэля. Несколько недель спустя ее муж покинул ферму Груберов и вернулся в дом своих родителей в поселке Лааг. Вскоре Карла забрали на фронт, где он погиб.
В январе 1915 года Виктория родила дочь Цецилию, отцом которой стал считаться Карл. У Виктории была связь также с овдовевшим соседом Лоренцем Шлиттенбауэром. Отцом ее сына Йозефа мог быть как Лоренц, так и собственный отец.

Ужас на ферме

На момент трагедии Андреасу было 63 года, его жене Цецилии — 72, Виктории — 35, ее детям — 7 и 2 года. Незадолго до страшных событий Груберы наняли новую служанку — 44-летнюю Марию Баумгартнер. Первыми забили тревогу учителя школы, куда ходила Цецилия. После того как девочка в течение нескольких дней не появилась на занятиях, на хутор нагрянули соседи Груберов, среди которых был и Лоренц Шлиттенбауэр, а затем и полиция.
Четверых членов семьи — Андреаса, Цецилию, Викторию и Цецилию-младшую — нашли убитыми в сарае, у порога. Тела были свалены в кучу, частично забросаны сеном и прикрыты сверху старой дверью. Тело Марии Баумгартнер было найдено на полу в ее комнате, а труп Йозефа лежал в детской коляске.

У всех шестерых были размозжены головы, имелись раны от некоего острого предмета.

В руке у маленькой Цецилии находился пучок выдранных волос, которые, как выяснилось позднее, принадлежали ее матери. По-видимому, девочка какое-то время была еще жива.

Безрезультатное расследование

Эксперты установили, что убийство произошло в ночь с 31 марта на 1 апреля. Об ограблении речь не шла: все семейные сбережения и украшения были найдены в целости и сохранности. Кровавые следы на полу явно принадлежали мужчине. Во всяком случае, человек был в грубых мужских ботинках. Собаки взяли след преступника, однако возле кромки леса потеряли его.

Эксперты пришли к выводу, что жертвы заходили в сарай по одному.

Орудием убийства могла послужить кирка Андреаса, обнаруженная там же. Впоследствии было выдвинуто предположение, что орудий убийства могло быть несколько.
Власти установили за любые сведения о преступлении награду в 100 000 марок. По делу допросили около ста человек, но никто из них не смог пролить свет на случившееся. Не было выявлено также и конкретных мотивов.
Первым подозреваемым стал Лоренц Шлиттенбауэр, алиби которого выглядело сомнительным. Кроме того, он самовольно поменял расположение мертвых тел, когда вместе с соседями вошел в сарай. Однако доказать его вину не удалось. В ходе следствия выяснилось, что уже после смерти хозяев в доме кто-то жил, по крайней мере в течение нескольких дней. На кухне обнаружили остатки недавней трапезы, а также было понятно, что кто-то давал корм скоту.

Соседи видели идущий из трубы дым в то время, когда все обитатели фермы уже, по идее, были мертвы.

По словам соседей, за несколько дней до трагедии Андреас Грубер рассказывал, что видел на снегу странные следы, ведущие от лесной опушки к порогу дома, а также слышал с чердака загадочные звуки. Возможно, убийцей стал проникший в дом бродяга.
Еще одна, совершенно невероятная, версия заключалась в том, что это был муж Виктории, каким-то образом уцелевший на войне (тело его так и не было найдено).
Расследование велось много лет. В 2007 году студенты Полицейской академии в Фюрстенфельдбруке попытались расследовать давнее преступление, прибегнув к современным методам. Они смогли установить потенциального подозреваемого, но из уважения к его родным не стали называть в своем отчете его имени.
Ферма Хинтеркайфек была снесена в 1923 году. Неподалеку от того места, где она стояла, установлен крест в память о погибших.
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Истории , Андреас Грубер
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