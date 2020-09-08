Что было бы, если бы пальцы на руках были одной длины 

Человеческое тело — удивительный механизм, в котором все продумано до мелочей. Каждая его «деталь» предназначена для конкретной цели. Например, пальцы рук. Вы хоть раз задумывались, почему они разной длины? Если нет, сейчас вам об этом поведает «Рамблер».

Как и со многими вопросами касающимися антропологии, для получения ответа, нужно отправиться в далекое прошлое. Изначально, приматологи считали, что современная форма человеческой руки, сформировалась около 800 тысяч лет назад. Однако, в 2011 году антрополог Фредрик Манти, обнаружил кость под названием стелоид, обладатель которой жил около 1,5 миллионов лет назад. Эта часть кисти, располагается под основанием мизинца, и находка позволяет предположить, что рука в ее современном виде сформировалась значительно раньше, чем считалось ранее.

Как известно, руки человекоподобных существ, живших миллионы лет назад, напоминали руки шимпанзе. Они имели длинные пальцы и широкие ладони, а большие пальцы были маленькие и слабые. Их длинна была обусловлена ходьбой на костяшках и лазаньем по деревьям. Но как считают некоторые ученые, такое строение кисти и длинна пальцев делали невозможным прочное захватывание предметов.

Для создания хороших инструментов из камня, требуется хорошая цепкость. Поэтому те, кто приспособился к новому захвату предметов смогли выжить, в то время как другие остались за бортом. Со временем инструменты становились все более изощренные, что также влияло на формирование кисти руки до нынешнего состояния.

Но как бы мы жили будь у нас пальцы одинаковой длинны? На этот вопрос можно ответить довольно коротко. Вы бы сейчас не сидели и не читали эту статью. А все потому, что наш вид в таком случае до сих пор бы лазил по деревьям. В современном мире, функция кисти не замыкается на выполнении одного физического труда, а распространяется на самые разнообразные сферы жизни.

В мире существует врожденная аномалия, встречающаяся у одного из 25 000 человек. Называется она «трехфалангизм». При ней, человек вместо одной фаланги на большом пальце, имеет 3, что делает его длину практически идентичной остальным пальцам.

Если вы не знали, то более 50% функций кисти, осуществляется за счет большого пальца. Седловидная форма сустава позволяет пальцу двигаться практически во всех направлениях. Вместе с межкостными мышцами, обеспечивается тонкие, неповторимые манипуляции. Главным образом, сильное сжатие между первым и другими пальцами.

Людям с такой аномалией довольно непросто справляться с предметами, так как их рука функционирует скорее как лапа, потому что все пальцы работают в одной и той же плоскости. Это можно сравнить с тем случаем, как если бы вы одели на руки кухонные прихватки и попытались застегнуть пуговицу или напечатать текст. Данная особенность ставит под угрозу дальнейшую физическую и социальную адаптацию человека.

Так что если на минуту представить, что у всех в мире по какой-то причине оказались бы пальцы одной длинны, то те, кто находился дома, просто не смогли бы из него выйти. А тем, кто оказался снаружи, пришлось бы изрядно попотеть с тончайшей манипуляцией с ключами от дверей. За какие-то пару минут воцарился бы настоящий хаос.