Как живут китайские проститутки

Несмотря на то, что в Китае проституция находится под запретом, платная любовь здесь процветает. Жриц любви можно встретить буквально везде, и свои услуги они предлагают как местным, так и иностранцам. Согласно различным подсчетам, в стране подобным образом зарабатывают от 4 до 20 миллионов молодых женщин. Китайские куртизанки делятся на семь категорий и по-разному обслуживают клиента. Услуги китайской проститутки обойдутся минимум в 100 юаней (около 800 рублей) и максимум примерно в 2000 юаней (16 500 рублей).

Проституток в Китае делят на следующие категории:

«Вторые жены» (二奶 эрнай) — содержанки, любовницы. Длительная связь подразумевает эмоциональную окрашенность отношений, однако их основу составляют деньги и материальные ценности.

«Девушки по вызову» (包婆 баопо) с клиентурой из высших слоев общества, обладающей деньгами и властью. В отличие от эрнай, их услуги не предполагают постоянство и какую-либо длительность отношений.

«Три приемные» (三厅 сан тин), или просто эскорт-девочки (陪女 пэй нюй) — девушки, предоставляющие эскорт-услуги. Они работают в караоке-барах, ресторанах и клубах, получая комиссионные в зависимости от предоставляемых услуг. Спектр их услуг варьируется от приятного времяпрепровождения с клиентом на рабочем месте (пение, беседа, распитие спиртных напитков) до выезда с клиентом на дом и занятия сексом.

«Дин-дон-девочки» (叮咚小姐 диндон сяо цзе) — девушки, которые снимают номера в отелях, а затем по телефону ищут клиентов и предлагают свои услуги постояльцам заведений. Если посетитель выражает заинтересованность, то они тут же поднимаются к нему на этаж и звонят в двери. Их услуги сугубо предполагают лишь секс.

«Сестрички-парикмахерши» (发廊妹 фалан мэй) — проститутки, которые предоставляют сексуальные услуги под видом работы в массажных салонах и парикмахерских. Фаланмэй обычно работают на сутенера или хозяйку заведения.

«Уличные девки» (街女 цзенюй) — проститутки, которые завлекают клиентов прямо на улицах. Их часто можно встретить у входа в гостиницу, кинотеатры или другие места развлечений. Иногда цзенюй предоставляют свои услуги прямо на улице.

«Барачные девки» (下工棚 сягунпэн) — проститутки, которые оказывают секс-услуги работникам, мигрантам с деревень, путешествующим по стране в поисках заработка. Низшая категория проституток. Обычно «барачные девки» крайне бедны, неухожены и непривлекательны.

Днем, в рабочее время, они присматривают за детьми работников, а ночью служат «общественными женами».

«Запрет, борьба и решительное искоренение проституции» — так формулируется официальная позиция китайских властей в отношении проституции. Возрождение проституции китайские власти объясняют проникновением в страну «капиталистического мировоззрения и идеологии».

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Однако, несмотря на все меры правительства, этот бизнес все равно процветает.

Сфера секс-услуг в Китае имеет удивительный спектр форм и проявлений. От мини-борделей, замаскированных под парикмахерские, до элитного эскорта.

Парикмахерские — Barber Shops (BBS) — 发廊 (fàláng)

Большинство «работниц спины» в Китае оказывают услуги своим клиентам в небольших помещениях, которые замаскированы под парикмахерские. От обычных парикмахерских их отличает розовый свет внутри и томные разукрашенные жрицы, сидящие на диванах в ожидании клиентов. Их можно увидеть с наступлением сумерок.

В некоторых заведениях ночные бабочки стоят у входа, зазывая клиентов. Обычно внутри есть отдельные комнатки, где и происходит собственно действие. Такие заведения есть как в малых, так и в больших городах. Эти услуги ориентированы на китайцев. Цены для местных — 100−200 юаней за раз. В местах скопления иностранцев цены выше и проститутки ведут себя достаточно агрессивно. Деньги просят вперед. О ценах нужно договариваться заранее, а также об объеме самих услуг.

Они обычно говорят про «массаж», но о том, что такое «массаж», имеют достаточно смутное представление.

Желательно базовое знание китайского. Чтобы попросить «handjob», нужно сказать 打飞机 (dǎ fēijī), что дословно означает «сбить самолет». Более вежливый способ попросить happy ending — 推油 (tuīyóu). Дословно это значит «толкать масло», или oil massage.

В больших городах, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, этим скорее всего и ограничивается перечень меню данных заведений. В других частях страны псевдопарикмахеры могут предложить дополнительные услуги, включая ортодоксальный секс. Чтобы узнать, предлагают ли они такие услуги, можно использовать 做爱 (zuò'ài) — дословно «заниматься любовью».

Сауны — Saunas － 桑拿 （sāngná)

Китайские сауны — это, наверное, самый простой и доступный способ изведать коммерческой любви в Китае, получив сразу комплекс разнообразных услуг за разумные деньги. Практически в каждом отеле от трех звезд есть своя сауна. Иногда она находится на одном из этажей, иногда в подвале, иногда рядом с отелем. Большинство этих саун предлагают дополнительные услуги к помывке и массажу. Услуги варьируются от handjob до полного секса. Несомненное преимущество этих саун — это то, что они работают практически круглые сутки. Можно сэкономить на отеле, например.

Популярность саун в Китае настолько высока, что несколько лет назад они вышли из-под отельной опеки и превратились в полноценный самостоятельный бизнес. В больших городах это огромные спа-комплексы площадью 50 тыс. кв. м, как этот в Гуанчжоу, расположенный недалеко от Восточного вокзала.

Рутина похода в сауну проста. На входе или стойке вас приветствуют, дают номерок, с которым проходите в раздевалку. Там вас встречают, показывают ваш шкафчик, выдают полотенце и тапочки. Раздеваетесь и проходите в сауну. Принимаете душ. Там же рядом бассейн, сауна, джакузи. Можно побриться, почистить зубы. Все это стоит обычно в районе 80−200 юаней без ограничения по времени.

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Иногда услуги самой сауны бесплатны. Кроме того, за дополнительную плату вас могут отскрабить, намазать солью или даже шоколадом. Скраб яиц крепкой мужской рукой — незабываемое ощущение. Когда закончите водные процедуры, вытираетесь и надеваете пижаму с шортами (иногда ее продают, но чаще нормальная пижама выдается бесплатно).

Надев пижаму, вы проследуете, скорее всего, в комнату отдыха. Они так и говорят: «на отдых» — 休息 (xiūxi). Там удобные кресла, предлагают фрукты и напитки бесплатно. Потом ненавязчиво подойдет менеджер, который хоть немного говорит по-английски, и предложит массаж — 按摩 (ànmó).

Прямые упоминания о секс-услугах не приняты. Если вы пришли туда за сексом, то скажите, что вам нужен специальный массаж — 特殊按摩 (tèshū ànmó). Далее вас проводят в комнату. Комнаты бывают разными, но обычно они оборудованы хорошей кроватью, зеркалами. Имеется ТВ, кондиционер. «Меню» услуг могут предложить там или сразу приведут «исполнительницу».

Иногда заводят в отдельную комнату и предоставляют право выбора. В общем, процедура препровождения и выбора несложная и выполняется легко на уровне жестов. Когда девушка придет, отдайтесь ей полностью. Не проявляйте инициативу. Она вам окажет весь спектр услуг.

Весь пакет услуг сауны обойдется в 400−800 юаней на человека в зависимости от качества места и спектра услуг.

Массаж в гостинице — 按摩 (ànmó)

В номере китайской гостиницы можно найти рекламу массажа. Там обычно действительно доступны услуги массажа, но также есть и проститутки. Иногда они сами звонят в номер и предлагают «массаж». Они приходят в номер по вызову. Секс обойдется в 300−800 юаней.

Объем сервиса и его качество варьируются от места к месту. Некоторые отели имеют «стандартный сервис», где включены различные процедуры, в том числе минет горячей и холодной водой перед сексом.

Одни девы будут проявлять активность, другие — просто лежать бревном и ждать окончания процесса. Анальный секс почти никогда не включен в меню. Чтобы вызвать проститутку, нужно просто позвонить на ресепшен и сказать 我要小姐 (wǒ yào xiăojiĕ) и сообщить номер комнаты. Оплата производится наличными авансом.

Караоке-бары — KTV

KTV — это китайская версия караоке. Есть два типа KTV — обычные и те, которые имеют девушек. Обычные пользуются огромной популярностью у простых китайцев. Туда приходят семьями или с друзьями. Караоке с девушками нацелены на китайских бизнесменов, которые любят туда сводить своих партнеров с целью «веселья».

Это своего рода китайская версия стрип-клуба. Иногда на улицах вам будут предлагать «леди-бар». Это то же самое. Одному туда ходить не fun, конечно. Лучше с китайскими партнерами.

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Когда приедете в KTV, вам покажут большую комнату с диванами, столом, видео— и аудиооборудованием. Две основные статьи затрат — это аренда комнаты и собственно сами девушки. Цена комнаты зависит от размеров, но лучше воспринимать эту цену как минимальный заказ. Например, если вам сказали, что цена 1000 юаней — это значит, что минимальный заказ должен быть на эту сумму.

Эта сумма не включает сопровождение девушками. Как только выберете комнату, мамасан построит шеренгу фей. Если не смогли выбрать из этих, то возможно будет проверить еще одну шеренгу.

Если с инглишем все в порядке, то желательно сразу уточнить, есть ли девушка, говорящая по-английски.

Выбранная будет с вами весь вечер, наливать выпивку, подносить еду, сидеть рядом, улыбаться и т. д.

С девушками можно дурачиться, флиртовать, петь, танцевать, раздевать, лапать. Типично китайское развлечение.

Когда придет время, вам принесут счет, желательно дать китайским коллегам его на проверку. Если девушка вас порадовала, то ей положены чаевые в размере 300 юаней, если так себе, то можно дать 200. Понравившуюся девушку можно взять с собой для продолжения. Цена по договоренности, но не дешево.

Такого рода заведения очень желательно посещать с китайцами. Тогда вероятность развода минимальна. Ну и как правило, китайцы будут платить за это, что немаловажно, так как счета за еду и напитки могут быть абсолютно неадекватными.

Интернет

Можно заказать massage по рекламе в одном из журналов типа That’s Beijing. Также есть многочисленные сайты, рекламирующие такого рода услуги. Как правило, приходят не те, кто на фото, и запрашивают безумные деньги. Естественно, нужно хорошо знать английский, чтобы сделать заказ по телефону.

В Китае девочек можно найти в барах. Есть простые бары, где тусят обычные студентки и офисный планктон на выходных. Но для полноценного знакомства вам, скорее всего, понадобится китайский.

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Однако во всех крупных городах есть и специализированные заведения.

К запрашиваемой цене нужно добавить покупку напитков для девушки и ее подруг. Основное преимущество — это возможность увидеть товар лицом и пощупать его до того как. Основной недостаток саун и отелей — выбора нет или он ограничен. Ну и конечно, никто не отменял торговлю. Чем ближе к утру, тем более сговорчивой будет барышня.

Ценник на секс-услуги в Китае немаленький. А в сравнении с Филиппинами или Таиландом Китай проигрывает, и не только по ценам. Местные жрицы имеют очень смутное представление о том, как удовлетворять мужчин.

Главная причина — сами китайцы, которые весьма неприхотливы в плане сексуальных утех.

Зашел, засунул, кончил, убежал.

Цена зависит от многих факторов — short time (ST) или long time (LT), возраст и опыт, время (рано или под утро), место. Как правило, вы получаете то, за что платите. Если хотите хорошего секса, GFE (girlfriend experience — термин для описания того случая, когда проститутка ведет себя как ваша девушка), то будьте добры раскошелиться.

Китаянка из деревни, без английского, один раз — 300 юаней. Китаянка из бара с английским — 600−800 юаней. Как правило, это за раз. На ночь — 1500−1600 юаней.