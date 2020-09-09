Где и как воевал главный символ революции

Крейсер «Аврора» стал одним из главных символов Санкт-Петербурга, а история его службы овеяна мифами и легендами.

Русский флотоводец, адмирал З. П. Рожественский любил нестандартный подход к стандартным процессам. Среди любимейших причуд адмирала была забавлявшая матросов привычка самовольно раздавать «клички» боевым кораблям, находящимся в его ведении.

Так, броненосец «Сисой Великий» стал «Инвалидным убежищем», яхта «Светлана» — «Горничной», крейсер «Адмирал Нахимов» был назван «Идиотом», а «Аврора» удостоилась титула «Проститутка Подзаборная». Мы за Рожественского не отвечаем, но знал бы он, что за корабль называл!

Появление легенды

Вопреки патриотической роли корабля в истории страны, бытует мнение, что знаменитый крейсер был построен заграницей. На самом деле, чудо кораблестроения возникло там же, где и окончило свой славный путь — в Санкт-Петербурге.

К разработке проекта приступили еще в 1895 году, но только в июле 1897 года был подписан контракт с Обществом Франко-русских заводов на изготовление машин, котлов и всех механизмов, перечисленных в спецификации.

Столь поздние сроки достижения соглашения были обусловлены нежеланием руководства делиться чертежами с Балтийским заводом , и в течение последующих шести лет над созданием «Авроры» трудились Адмиралтейский Ижорский и Александровский чугунолитейный заводы, Завод Я. С. Пульмана, Обуховский, Металлический завод и Мотовилихинские пушечные заводы г. Пермь.

Всего в непосредственном руководстве постройкой крейсера с сентября 1896 года и до окончания ходовых испытаний, то есть почти за восемь лет, было занято четверо строителей корабля, офицеров Корпуса корабельных инженеров. К сожалению, до сих пор неизвестен автор проекта крейсера — в разных источниках называют две фамилии: К. М. Токаревского и Де Грофе, а официально строительство произведено на заводе "Новое Адмиралтейство", под руководством общества франко-русских заводов.

Боевая слава

Многим современникам «Аврора» известна лишь неоднозначным фактом своей флотской биографии, как корабль, чьи орудия дали сигнал к штурму Зимнего дворца. А ведь крейсер участвовал ни много, ни мало в четырех войнах и двух революциях. Сам император Николай Второй после Цусимского боя телеграфировал экипажу:

"Сердечно благодарю вас, командиров, офицеров и команду крейсеров "Олега", "Авроры" и "Жемчуга" за их безответную, честную службу в тяжелом бою. Да утешит вас всех сознание свято исполненного долга. Николай Второй".

В 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР крейсер «Аврора» за выдающиеся заслуги моряков-авроровцев в Великой Октябрьской социалистической революции и защите ее завоеваний, плодотворную работу по пропаганде боевых и революционных традиций и в связи с 50-летием Советских Вооруженных Сил был награжден орденом Октябрьской Революции, а в суровые годы Великой Отечественной войны моряки «Авроры» принимали активное участие в героической обороне Ленинграда на Дудергофских высотах, о чем повествует одна из картин, выставленных в музее на «Авроре».

Революционный нрав корабля

Не единым выстрелом славен мятежный корабль. Еще за несколько лет до исторических событий 1917 года, в 1905, разоруженная «Аврора» стояла в манильском порту под контролем американцев после Цусимского сражения. Филиппинские острова оказались тюрьмой для чудом уцелевших матросов, вынужденных питаться гнилой пищей, не имевших возможности связаться с родными, охваченных назревающей вспышкой гнева.

На мачте успели поднять международный сигнал, символизирующий начавшийся бунт, что повлекло прибытие на борт местной полиции и портовых чиновников.

Авроровцы выдвинули свой ультиматум — улучшение питания и немедленная раздача адресованных матросам писем.

Условия были приняты американцами, но незамедлительно повлекли за собой новую вспышку мятежа — вскрытые конверты и прочитанные письма, наконец, оповестили моряков об ужасах «кровавого воскресенья».

По возвращении в Россию, большинство матросов было списано с корабля — таким образом царское правительство стремилось разъединить сложившиеся боевые экипажи во избежание революционных настроений. Попытки не увенчались успехом, и в будущем именно моряки, в том числе и новобранцы, составили революционный костяк России.

Исторический выстрел

Залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца 25 октября 1917 года — одна из наиболее красочных легенд о крейсере. Поговаривают, что взошедшую на корабль красавицу, несмотря на общеизвестную присказку о женщине на корабле, моряки не только не прогнали, но и не посмели ослушаться. Бледнолицая, высокая и стройная девушка неземной красоты отдала приказ «Пли!», а затем исчезла из поля зрения. На настоящий момент доподлинно неизвестно, кто же осмелился стать призраком «Авроры», но большинство историков склоняется к версии, что им была известная журналистка, советская писательница и революционерка Лариса Рейснер

Говорят, что на «Аврору» её послали не случайно, чисто психологически рассчитали, что такой красивой женщине ни один матрос не откажет.

Да и выстрел, по сведениям историков, был произведен в 21:40, в то время как штурм начался уже после полуночи, что, увы, не подтверждает теорию сигнальной функции «Авроры» в захвате. Тем не менее, Крейсер «Аврора» изображён на ордене Октябрьской Революции, которым сам же и награждён в 1967 году.

Взрывы и пьяные матросы

А куда же без мифов об алкоголе и его последствиях? В последнее время из различных источников появляется любопытная информация об участии нетрезвых революционных матросов «Авроры» во взрыве форта «Павел» в 1923 году. Поговаривают даже, что пьяные матросы устроили пожар на расположенном там минном складе.

В июле 1923 года сюда приплыли на шлюпке несколько моряков с линкора "Парижская Коммуна" (бывший "Севастополь"). Закончился «отдых» моряков большим пожаром.

Курсанты с крейсера "Аврора" пытались потушить горящую мину, подожжённую моряками с "Парижской коммуны".

На форте грохотало несколько дней, и, говорят, во всём Кронштадте не осталось ни одного целого стекла. По словам одного из членов нынешней команды крейсера, во время пожара погибли четыре матроса, а многие были награждены медалями за героическую помощь в тушении.

Авторы брошюры "Форты Кронштадта" одними из первых озвучили версию причины взрыва. В советских книгах этот вопрос обходили стороной, оставалось думать, что виновата злобная контрреволюция.

Звездная жизнь крейсера

Каждый школьник, собирающийся посетить Санкт-Петербург, обязательно стремится побывать на легендарном корабле, служившим верой и правдой в стольких сражениях и являющимся ныне филиалом Центрального военно-морского музея.

На самом деле, помимо боевых заслуг и экскурсионных программ, не обошла «Аврору» и стезя шоу-бизнеса: в 1946 году крейсер сыграл роль не менее известного собрата «Варяга» в одноименном фильме. Для соответствия «гримерам» пришлось поработать: на корабле установили фальшивую четвертую трубу и несколько орудий, выстроили командирский балкон на корме и переделали носовую часть.

Эти два корабля совершенно не похожи друг на друга, но для невзыскательного зрителя «подделка» прошла незаметно.

Параллельно корпус «Авроры» был усилен бетоном, а это уже означало, что восстановлению корабль не подлежит, что определило дальнейшую судьбу судна.

Корабль или макет

Считается, что "Аврора" — единственный отечественный корабль, сохранивший свой первозданный облик до наших дней.

Легендарный крейсер был поставлен на «вечную стоянку» напротив гостиницы «Санкт-Петербург», однако, это уже на половину не тот корабль, о котором не смолкает молва: само судно было отбуксировано в поселок Ручьи у прибрежной полосы Финского залива, распилено на части, затоплено и растащено патриотами 80-х.

При реконструкции в 1984 году была заменена большая часть основной части и надстроек незабвенной «Авроры», у нынешнего корабля-музея на новом корпусе применена технология сварных швов вместо заклепок, отличавших оригинал. Батареи, в которые вошли снятые с крейсера орудия, погибли на Дудергофских высотах, еще одно орудие было установлено на бронепоезде «Балтиец».

Об историческом орудии, возвестившем «новую эру пролетарской революции», старший мичман, хитро подмигнув нам, сказал: «Почитайте внимательно табличку на щите, там написано, что из носового орудия крейсера был произведен исторический выстрел. А про то, что стреляли конкретно из этого орудия — не сказано нигде».