Самая пугающая, непривычная и зловещая униформа

Униформа служит разным целям. Чаще всего ее используют военные или члены какой-либо организации, чтобы создать впечатление порядка или придать ощущение торжественности. Но некоторые разновидности униформы выделяются из общего ряда необычным или откровенно зловещим видом, особенно если они еще и ассоциируются с какими-нибудь жуткими обстоятельствами.

Сегодня мы покажем вам образцы самой необычной и пугающей форменной одежды в истории.

Экипировка пожарных начала XX века

В начале XX века на помощь пожарным пришли новые технологии, вследствие чего защитная одежда приняла несколько зловещий вид.

BigPikcha.ru

Противогаз, тяжелые плотные ткани — рабочий костюм весьма отличался от парадного.

Женские бригады Ирландской республиканской армии

Изначально Ирландская республиканская армия была довольно пугающей организацией.

BigPikcha.ru

Это ощущение усугубляется при виде униформы женских бригад ИРА, чьи черные маски и пальто придавали им зловещий и угрожающий вид. На фото они запечатлены во время похорон Фрэнсиса Хьюза в 1981 году.

Костюмы общей защиты

Эти костюмы создавали такое же пугающее впечатление, как противогазы или противопожарная экипировка.

BigPikcha.ru

Они часто полностью скрывали лицо, чтобы защитить носителя от химического, биологического или радиоактивного заражения. В сознании людей такие костюмы стали ассоциироваться со смертью и катастрофой, хотя принадлежали спасателям.

Газовые маски времен Первой мировой войны

В ходе Первой мировой войны солдатская форма вынуждена была измениться для защиты от химического оружия.

BigPikcha.ru

Эти старые газовые маски вызывали ощущение сильной тревоги. Кроме природного страха, который мы все испытываем при виде деформированного или скрытого лица, противогаз пробуждает жгучий ужас, ассоциируемый с разрушительным использованием химического и биологического оружия.

Капирот

Капиротом называется высокий заостренный капюшон. Эта деталь одежды появилась в средневековой Испании, где использовалась многими монашескими орденами.

BigPikcha.ru

Такой капюшон часто носили самобичеватели (подобные изображенным на рисунке), либо его ради публичного унижения надевали на головы осужденных судом инквизиции.

Первоначальная одежда ку-клукс-клана

Капирот вдохновил создателей униформы ку-клукс-клана и других американских сторонников превосходства белой расы.

BigPikcha.ru

Белый капюшон и плащ делали своего хозяина похожим на призрака и служили инструментом устрашения в длящейся несколько десятков лет кампании ужаса.

Другие ранние формы ку-клукс-клана

Заостренный колпак стал стандартной частью формы ку-клукс-клана только после возрождения движения в XX веке.

BigPikcha.ru

До этого члены сообщества использовали множество разновидностей костюмов с капюшоном.

Крылатые гусары

Крылатые гусары были одним из основных типов кавалерии Речи Посполитой между XVI и XVIII веками и носили одну из самых устрашающих форм в военной истории.

BigPikcha.ru

Со стороны их крылатая броня может казаться скорее зрелищной, чем страшной, но представьте чувства солдата, которого атакует такой парень.

Самурай

Веками занимая привилегированное положение военной касты, японские самураи разработали броню и униформу, предназначенную для запугивания армии, которая состояла в основном из суеверных мобилизованных крестьян.

BigPikcha.ru

Характерные маски напоминали лики демонов и вносили свой вклад в миф о невидимости самураев.

Черные брауншвейгцы

Черные брауншвейгцы — военное подразделение времен наполеоновских войн — получили грозную репутацию в викторианском общественном сознании.

BigPikcha.ru

Это произошло в основном по причине мрачности их полностью черной униформы, которую дополняла нашивка в виде черепа с костями на кивере.

Немецкие шлемы «пикельхаубе» времен Первой мировой войны

Оглядываясь на Первую мировую войну, трудно не воспринимать каждую страницу конфликта как ужасающую иллюстрацию отвратительной человеческой жестокости.

BigPikcha.ru

Из всех униформ того периода наиболее пугающей кажется немецкая форма с остроконечным шлемом пикельхаубе. Шлемы использовались в прусской армии и раньше, но постепенно видоизменились, став похожими на атрибут иного мира. Их торжественный вид контрастировал с жестокостью позиционной войны.

Ваффен-СС

Благодаря историческому контексту любая немецкая униформа времен Третьего рейха вызывает непростую реакцию.

BigPikcha.ru

Особенно это касается униформы Ваффен-СС, наиболее элитных нацистских солдат. Черная униформа часто дополнялась нашивкой в виде черепа с костями в зависимости от дивизиона.

Чумной доктор

Любой список устрашающих форм обязан включать печально знаменитого чумного доктора. Его одежда состояла из закрывающего все длинного плаща и маски в виде птичьего клюва, наполненного сильно пахнущими травами.

BigPikcha.ru

Такое облачение носили врачи во время средневековых эпидемий бубонной чумы. Дополненный капюшоном или широкополой шляпой, костюм должен был защитить доктора от переносимой по воздуху инфекции, но выглядел ужасающе, напоминая мифологического мрачного жнеца. Более того, он быстро стал ассоциироваться с неминуемой смертью.