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Утренние привычки, из-за которых день идет насмарку 

Мира Маркина 2 часа назад
Утренние привычки, из-за которых день идет насмарку
Фото: depositphotos.com
Каждому из нас знакома эта неприятная тенденция: если день не задался с самого утра, не стоит ждать от него ничего хорошего. Но мало кто задумывается о том, что настрой на весь день формируют наши утренние привычки, многие из которых бесполезны и даже вредны. Подробнее о них, — в материале "Рамблера".

Не заправлять постель

Эксперт по формированию привычек Чарльз Дахигг убежден: если вы застилаете постель сразу же после того, как проснулись, ваш день пройдет куда более продуктивно. По мнению эксперта, это небольшое действие с самого утра дисциплинирует человека и настраивает его на рабочий лад.

Переставлять будильник

Лишние 10-15 минут сна едва ли помогут выспаться, но при этом они могут нанести серьезный вред как физическому, так и ментальному здоровью. Когда мы отключаем будильник и проваливаемся в сон, наступает новый цикл сна, который вскоре будет прерван очередным сигналом. Таким образом мы подвергаем организм стрессу, ведь с каждым новым звонком будильника вырабатывается кортизол.

Проверять телефон, не вставая с кровати

Четыре из пяти человек прежде, чем пойти умываться, еще несколько минут лежат в кровати, обновляя соцсети и электронную почту. В связи с этим вы теряете запас мотивации и тратите впустую время, которое могли бы потратить на зарядку, приготовление полноценного завтрака или чтение книг.
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