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Почему милицию вдруг переименовали в полицию 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему милицию вдруг переименовали в полицию
Фото: depositphotos
Главный герой стихотворения Сергея Михалкова, любимый всеми Дядя Степа работал милиционером. Так долгое время называли защитников мирных жителей, пока в 2011 году милицию не переименовали в полицию. Но зачем? "Рамблер" расскажет.
Оказывается, термин "милиция" подразумевает нерегулярные вооружённые формирования, используемые как для военных целей, так и для поддержания общественного порядка, создаваемые из местного населения на добровольной основе. То есть это что-то вроде народного ополчения.
А вот "полиция" — это термин, который определяет систему государственных служб и органов по охране общественного порядка. Также этот термин стоит считать исторически корректным, так как первые полицейские (полицмейстеры) появились при Петре I в 1715 году.
В декабре 2009 года произошла череда громких преступлений, в которых были задействованы милиционеры, поэтому действующий президент Дмитрий Медведев решил провести реформу, которая включала в себя в том числе и смену названия.
По замыслу Медведева, численность МВД должна была сократиться на 20%, оставшимся необходимо было повысить зарплату, а также ужесточить правила приема сотрудников в правоохранительные органы.
Реализация проекта заключалась в том, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию. В случае неудовлетворительных результатов, сотрудника увольняли. Эти действия были направлены на то, чтобы истребить «оборотней в погонах», которыми славилась милиция 90-х и нулевых.
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Истории , Сергей Михалков , Дмитрий Медведев , МВД
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