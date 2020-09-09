Почему милицию вдруг переименовали в полицию 

Главный герой стихотворения Сергея Михалкова , любимый всеми Дядя Степа работал милиционером. Так долгое время называли защитников мирных жителей, пока в 2011 году милицию не переименовали в полицию. Но зачем? "Рамблер" расскажет.

Оказывается, термин "милиция" подразумевает нерегулярные вооружённые формирования, используемые как для военных целей, так и для поддержания общественного порядка, создаваемые из местного населения на добровольной основе. То есть это что-то вроде народного ополчения.

А вот "полиция" — это термин, который определяет систему государственных служб и органов по охране общественного порядка. Также этот термин стоит считать исторически корректным, так как первые полицейские (полицмейстеры) появились при Петре I в 1715 году.

В декабре 2009 года произошла череда громких преступлений, в которых были задействованы милиционеры, поэтому действующий президент Дмитрий Медведев решил провести реформу, которая включала в себя в том числе и смену названия.

По замыслу Медведева, численность МВД должна была сократиться на 20%, оставшимся необходимо было повысить зарплату, а также ужесточить правила приема сотрудников в правоохранительные органы.

Реализация проекта заключалась в том, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию. В случае неудовлетворительных результатов, сотрудника увольняли. Эти действия были направлены на то, чтобы истребить «оборотней в погонах», которыми славилась милиция 90-х и нулевых.