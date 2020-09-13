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Зачем в природе нужны комары 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Зачем в природе нужны комары
Фото: depositphotos.com
Испытывая дискомфорт от комариных укусов, многие люди задаются вопросом — для чего нужны эти создания? «Рамблер» на него ответит.
Ученые утверждают, что комары являются важным звеном многих пищевых цепочек. И их исчезновение может существенно изменить наш мир.
Дело в том, что комариные яйца и личинки являются питательными элементами для некоторых земноводных. К тому же их личинки могут фильтровать воду. За один час одна особь может пропустить через себя около литра жидкости. А взрослые комары помогают в очистке водоемов, питаясь продуктами разложения животных и растений.
Комары также полезны после своей гибели. Например, взрослые особи после смерти обогащают почву важными микроэлементами. Самцы же играют важную роль в размножении растений — они их опыляют и способствуют развитию. А для некоторых растений-хищников комары служат вкусной добычей.
Этими насекомыми также любят перекусить рыбы, саламандры, лягушки, а также некоторые черепахи и змеи.
Некоторые эксперты считают, что если исчезнут все комары, то вместе с ними пропадут некоторые виды рыб, питающиеся только насекомыми. Например, сильно может пострадать гамбузия, предпочитающая личинки малярийных комаров. Также может уменьшиться популяция жаб, лягушек и летучих мышей. После исчезновения комаров им придется искать другую добычу.
Также, по мнению ученых, это может привести к оленьему переселению. Поскольку эти животные боятся кровососов, они предпочитают жить там, где их нет. И если комары исчезнут, то олени могут начать осваивать новые территории.
В конечном итоге, исчезновение этих созданий может стать катастрофой для всего живого. Поэтому если вы не можете полюбить комаров, используйте специальные средства защиты, чтобы избежать укусов.
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