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Какие качества характера русские женщины утратили за последние 100 лет 

Кириллица 4 часа назад
Какие качества характера русские женщины утратили
Фото: Кириллица
Русскими женщинами сегодня восхищаются на Западе, их называют красивыми, нежными, женственными. Однако, сохранив красоту и женственность, наши соотечественницы утратили некоторые другие качества, которые прежде в нас ценились.

Стыдливость

С приходом христианства на Руси стали ценить женское целомудрие. Представительницам прекрасного пола всячески внушалось, что они должны беречь девичью и женскую честь, ограничивались контакты с противоположным полом.
Советское общество, за исключением первых лет после революции, тоже было довольно пуританским. Есть данные о том, что во время Великой Отечественной войны немцы были поражены, обнаружив, что около 85% русских незамужних девушек-военнопленных в возрасте до 20 лет не знали интимных отношений.
Однако после перестройки и русских женщин коснулись веяния эмансипации. Постепенно в моду вошла сексуальная раскованность. Этот тренд сохраняется и сейчас, когда со всех экранов продающие тексты кричат о страсти и всячески воспевают сексуальную свободу.

Покорность мужу

В русских семьях царил патриархат. Главой семьи считался муж, он обязан был обеспечивать благосостояние своих чад и домочадцев. Жена же отвечала за домашнее хозяйство, воспитание детей. При этом для русских женщин подчинение мужчине было совершенно естественно, потому что он был главным человеком в семье.

В наше время жена, покорная мужу — это большая редкость.

В большинстве семей главенствующую роль играет как раз женщина. Если же мужчина пытается лидировать, то сразу же превращается в «тирана» и «домостроевца».
Правда, большинство мужчин положение «подкаблучников» вполне устраивает. В результате мужские функции начинает исполнять жена. Например, все чаще добытчиком в семье становится именно женщина, а не мужчина.

Терпение

В прежние времена разводов было гораздо меньше, большинство пар проводили вместе всю жизнь. Происходило это благодаря привычке русских женщин (да и мужчин) быть терпеливыми.
Таинство венчания предполагает, что супруги не будут оставлять друг друга и в горе и в болезни. Женщина могла годами ждать, когда муж вернется с войны или с заработков. Ей и в голову не приходило бросить мужа, если он заболел или стал инвалидом.
Сегодня же по статистике, едва ли не больше половины браков распадается. Причем инициатором развода все чаще становятся женщины. И далеко не всегда дело в измене мужа или его жестоком обращении.

Многим не нравится, что муж мало зарабатывает, не уделяет жене достаточно внимания.

А порой женщина отказывается мириться с привычками супруга вроде тапочек, стоящих в неположенном месте. Став равными мужчине по правам, женщины перестали терпеть даже малейший дискомфорт в отношениях.

Роль «хранительницы очага»

На Руси женщин изначально готовили к роли жены и матери. Но в конце XIX века ситуация стала меняться. Многие женщины проникались идеями эмансипации, о браке и детях не думали, либо отодвигали семейную жизнь на второй план. Советская власть всячески поддерживала такую идеологию.
Нормой стала ситуация, когда женщина с утра до вечера находилась на работе, а в это время за детьми присматривали детские учреждения. Мужа женщина тоже обихаживала в последнюю очередь, после работы.

Именно в советскую эпоху возникла традиция оставлять домашние дела на субботу.

Сегодня существует целая прослойка «бизнес-леди», обладающих жесткой деловой хваткой, у которых при этом нет семьи, или они ею не занимаются.

Верность

Еще одно качество, за которое ценили русских женщин — их верность. Они могли годами ожидать своих мужей и любимых, пока те отсутствовали, и им не приходило в голову гулять на стороне. Конечно, встречались и исключения, но неверных жен всячески позорили и подвергали остракизму. Были девушки, которые не выходили замуж, решив хранить верность погибшему или пропавшему возлюбленному.
В наше время такое большая редкость. Разлука — немалое испытание для отношений. А в браке женщины изменяют чуть реже, чем мужчины.

Слабость

Мы по привычке называем русских женщин «слабым полом». А между тем лишь единицы сегодня могут позволить себе побыть слабыми. Еще Некрасов воспевал тип женщины, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Но это касалось проявления женской силы в экстремальных, а не рядовых ситуациях.
Многие годы русская женщина боролась за равноправие с мужчиной, и в результате добилась своего. Хорошей школой оказалась война, когда женщины вынуждены были работать в поле и на заводах, заменяя ушедших на фронт мужчин.

Сегодня нашей соотечественнице, чтобы выжить, часто приходится быть сильной — много работать, одной растить детей…

Мужчина далеко не всегда спешит оказать ей помощь, видя, что она сама справляется с проблемами.

Религиозность

На Руси женщины всегда являлись основными носителями религиозного сознания. Именно они контролировали духовную жизнь семьи. Матери старались воспитывать детей верующими и богобоязненными людьми.

Но большевики объявили церковь вне закона, а религию — «опиумом для народа».

Вместо крещения дети вступали в октябрята, пионеры, комсомол, а тех, кто посещал храмы, осуждали.
В наши дни люди опять стали ходить в церковь, но все же большинство российских женщин нельзя назвать в полной мере религиозными. Они редко становятся духовными наставниками для своих детей, все ограничивается обычно соблюдением отдельных обрядов.
Можно ли однозначно утверждать, что необходим возврат к утраченным женским свойствам? Скорее всего нет. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Что-то вполне может вписаться в сегодняшнюю жизнь, а что-то навсегда осталось в прошлом.
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