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Учитель поделился математическим лайфхаком и взорвал сеть 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Помимо привычной системы математических расчетов, которым нас обучали в школе, существует множество альтернативных способов для решения примеров. Одним из таких вариантов поделился учитель математики Дмитрий Давидюк.
Преподаватель опубликовал в TikTok лайфхак, с помощью которого можно легко сложить дроби с разными знаменателями. Прием называется «метод бабочки». За несколько дней видео набрало 4,5 миллиона просмотров, а пользователи благодарили учителя за помощь в познании трудной темы.
Суть «метода бабочки» заключается в том, что при сложении дробей нужно умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй на знаменатель первой.
Сумма двух получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, а ее знаменателем — результат умножения знаменателей складываемых дробей.
Ранее "Рамблер" сообщал об условиях, которые вновь позволят школьникам перейти на удаленную версию обучения.
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