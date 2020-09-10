Помимо привычной системы математических расчетов, которым нас обучали в школе, существует множество альтернативных способов для решения примеров. Одним из таких вариантов поделился учитель математики Дмитрий Давидюк.

Преподаватель опубликовал в TikTok лайфхак, с помощью которого можно легко сложить дроби с разными знаменателями. Прием называется «метод бабочки». За несколько дней видео набрало 4,5 миллиона просмотров, а пользователи благодарили учителя за помощь в познании трудной темы.

Суть «метода бабочки» заключается в том, что при сложении дробей нужно умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй на знаменатель первой.

Сумма двух получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, а ее знаменателем — результат умножения знаменателей складываемых дробей.