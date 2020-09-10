Зачем Польша депортировала 150 тысяч украинцев

С окончанием Второй мировой войны Европа пережила существенный пересмотр границ. Новая реальность не только стимулировала экономический подъем из разрухи, но и запустила трагические для многих события.

28 апреля 1947 года — черная дата для украинцев Польши. Они были депортированы в процессе операции «Висла» с юго-востока республики на вновь присоединенные земли северо-запада.

Предыстория

В июле 1945 года правительствами СССР и Польши было заключено соглашение об обмене населением. Проживавшие в Союзе поляки и евреи, которые до Второй мировой были жителями Польши, получали возможность переселиться на родину, а белорусы, украинцы, литовцы Польши могли переехать в СССР.

С февраля по октябрь 1946 года более миллиона поляков и евреев убыли в Польшу, а взамен в СССР переехали примерно 518 тысяч человек. Сроки окончания акции несколько раз продлевались — официально о ее завершении объявили лишь к маю 1947 года.

Польские власти существенно ошиблись в оценке количества украинцев и родственных им малых народов — лемков и русин — которые оставались в стране после переселения.

Руководство Польши рассчитывало, что останется не более 20-25 тысяч человек.

Однако украинцы не спешили уезжать из страны. Помимо нежелания покинуть привычные места их останавливала боязнь отправки в сибирские лагеря — сказывалась пропаганда украинских националистов, настроенных резко против советской власти. Кроме того, члены ОУН и УПА* (запрещенные в РФ организации) физически угрожали переселенцам.

Планирование операции

К началу 1947 года власти коммунистической Польши всерьез озаботились действиями украинских партизан на территории страны. Отряды ОУН и УПА* с лета 1945 года уничтожали тех, кто согласился на переезд в СССР, убивали участников комиссий по переселению. Все чаще фиксировались случаи поджогов сел, из которых планировалось переселение украинцев. Гражданское население из числа поляков понесло серьезный ущерб от этих действий.

Войска безопасности и милиция Польской республики находились на этапе становления и, очевидно, не могли справиться с неповиновением — дело дошло до того, что некоторые районы оказались неподконтрольны властям.

Руководство Польши начало переговоры с властями Чехословакии и СССР о совместных действиях по пресечению деятельности повстанцев.

20 февраля 1947 года заместитель начальника Генштаба Войска Польского генерал Моссор направил министру обороны и председателю Государственной комиссии безопасности список украинцев — жителей 12 уездов Ряшевского воеводства — приложив продуманный проект выселения.

В отчете указывалось следующее: «Изучение ситуации на территории Краковского округа выявило проблему с остатками украинцев. Немало граждан и даже семей укрылись в лесах или на территориях у границ Чехословакии, а потом возвратились домой, обеспечивая базы для банд УПА*. Поскольку СССР в настоящее время более их не принимает, полагаю необходимым осуществить весной экстренную акцию переселения этих лиц, рассредоточив их на возвращенных территориях для быстрой ассимиляции».

Casus belli

В марте 1947 года руководство Польши обратилось в СССР с просьбой принять дополнительно до двадцати тысяч украинцев. Однако руководство УССР, полагая, что ранее отказавшиеся от переселения люди «уже заражены бандитизмом», отказало в приеме, сославшись на нехватку жилищного фонда. После этого руководство Польши сочло выселение украинцев единственно возможным вариантом решения проблемы ОУН-УПА (запрещенная организация в РФ).

Формальным поводом к началу операции «Висла» послужило убийство заместителя министра национальной обороны Польши генерала К. Сверьчевського. Он был убит 28 марта 1947 года в бою с отрядом УПА под командой майора Хрина под селом Яблоньки, на шоссе между Тесной и Балигородом. Примечательно, что некоторые историки оспаривают факт гибели генерала от пуль бойцов УПА — на его мундире имелся разрез на спине, свидетельствовавший об ударе ножом сзади.

В день убийства было вынесено постановление Политбюро ЦК ПРП: «Быстрыми темпами переместить украинские и смешанные семьи на возвращенные территории (в первую очередь — северную Пруссию), исключая образование компактных групп».

На следующий день о решении уведомлен посол СССР в Варшаве Виктор Лебедев

15 апреля министр обороны Польши фельдмаршал Михал Рола-Жимерськи направил министрам обороны Чехословакии и СССР обращение с просьбой о полной блокаде их войсками границ с Польшей, чтобы никто из подлежащих депортации украинцев не смог укрыться в соседних странах.

20 апреля был окончательно утвержден план операции «Висла». Было решено немедленно установить представителей украинской интеллигенции и священнослужителей, которые служили главным двигателем украинского подполья, а также составить подробные списки на полное выселение.

25 килограммов вещей на семью

В 4 часа утра 28 апреля 1947 года примерно 17 тысяч солдат из шести дивизий Войска Польского совместно с отрядами национальной Службы безопасности заключили в кольцо районы компактного проживания украинцев.

Одновременно подразделения армии Чехословакии и НКВД полностью заблокировали границы страны с юга и востока. Прямое руководство операцией было поручено министру обороны Польши маршалу Рола-Жимерськи и генералу Стефану Моссору.

29 апреля со станции Куляшне отправился первый состав с депортируемыми — украинцами села Должици Сяницького уезда.

На сборы выселяемым давали два часа. Несмотря на категорический запрет брать с собой не более 25 кг вещей на семью, некоторые отважились забрать с собой домашний скот — это позднее спасло их от голода.

Переселенцев заселяли в заброшенные дома, порой разрушенные немцами (бывшими владельцами) после передачи территории Польше. Украинцам запретили строить свои церкви, открывать национальные школы. Власти Польши преследовали любые попытки украинцев культивировать в быту национально-культурные традиции.

Результаты операции «Висла»

Три этапа операции продолжались с конца апреля по октябрь 1947 года. В трех воеводствах юго-востока Польши выселены украинцы 22 уездов — их распределили по 9 воеводствам северо-западных земель, ранее принадлежавших Германии.

По решению властей депортированных расселяли не ближе 30 км от морской и 50 км от сухопутной границы. Им запрещалось проживать ближе 30 км от воеводских городов. Операция завершилась задержанием сбежавших с новых мест украинцев, которые вернулись в родные места.

Всего депортации подверглись до 150 тысяч человек — как этнических украинцев, так и смешанных семей.

Множество сел и деревень сожжено в ходе зачисток — сейчас там пустыри либо непроходимые леса.

Концлагерь Явожно принял почти 4 тысячи людей, которые подозревались в сотрудничестве с ОУН и УПА, включая 27 священников и 823 женщины. Были расстреляны более 100 человек, почти 200 умерли от пыток.

Никто не подсчитывал, сколько переселенцев умерли от нищеты и голода в первые месяцы после депортации. Отрядами Войска Польского были уничтожены 1178 укрытий, бункеров, ликвидированы 1509 бойцов ОУН-УПА.

Последствия

В 1956 году руководство Польской республики разрешило депортированным изменять место проживания по предварительному согласованию. К тому времени власти страны признали недопустимость использованных при депортации силовых решений, но не подвергли критике необходимость акции.

Только после распада социалистического блока в августе 1990 года Сенат страны официально выразил осуждение насильственного выселения украинцев и лемков в процессе операции «Висла».

В 2007 году президенты Украины и Польши подписали совместное заявление, в котором решительно осудили депортацию.

* (запрещенная организация в РФ)