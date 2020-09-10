Странные пророчества на XXI век, которые не сбылись

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"

В XX веке писатели, ученые и футуристы делали десятки предсказаний на 21-е столетие. Многие из них до сих пор не сбылись. Подробнее об этих пророчествах, — в материале "Рамблера".

В небе появятся летающие беспилотные автомобили

В 1930-м близкий друг Уинстона Черчилля , политик Фредерик Эдвин Смит в своей книге "Мир в 2030-м" предсказал, что в XXI веке часть автомобилей переместится с дорог прямиком в небо. Возможно, пророчество Смита действительно сбудется в ближайшие десять лет, однако скептики в это не верят.

Человеческая жизнь удлинится в несколько раз

В одном из своих писем Бенджамин Франклин предположил, что в 21-м столетии люди будут жить не век, и не два, а гораздо больше. Ученые действительно работают над тем, чтобы продлить жизнь человека, однако сделать этого до сих пор не удалось.

Люди перестанут пить кофе