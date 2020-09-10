Странные пророчества на XXI век, которые не сбылись

В XX веке писатели, ученые и футуристы делали десятки предсказаний на 21-е столетие. Многие из них до сих пор не сбылись. Подробнее об этих пророчествах, — в материале "Рамблера".
В небе появятся летающие беспилотные автомобили
В 1930-м близкий друг Уинстона Черчилля, политик Фредерик Эдвин Смит в своей книге "Мир в 2030-м" предсказал, что в XXI веке часть автомобилей переместится с дорог прямиком в небо. Возможно, пророчество Смита действительно сбудется в ближайшие десять лет, однако скептики в это не верят.
Человеческая жизнь удлинится в несколько раз
В одном из своих писем Бенджамин Франклин предположил, что в 21-м столетии люди будут жить не век, и не два, а гораздо больше. Ученые действительно работают над тем, чтобы продлить жизнь человека, однако сделать этого до сих пор не удалось.
Люди перестанут пить кофе
Ежегодно по всему миру открывается все больше кофеен, которые пользуются успехом у миллионов людей. Вот почему нельзя сказать, что люди перестанут пить кофе в ближайшие годы. Однако Никола Тесла в 1935 году в журнале "Либерти" предположил, что люди будущего кофе пить не будут. Как известно, великий ученый считал кофеин и никотин врагами человечества, а алкоголь, напротив, "эликсиром жизни".