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Почему нельзя класть локти на стол 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему нельзя класть локти на стол
Фото: depositphotos.com
Каждому из нас в детстве не раз говорили: "Не клади локти на стол". Однако немногие пытались выяснить, почему этого делать нельзя и кто придумал этот запрет. "Рамблер" попробовал найти ответы на эти вопросы.
Если верить экспертам по этикету, убирать локти со стола принято отнюдь не из соображений логики или удобства. Все дело в том, что данное правило является частью некоего ритуала. Считается, что соблюдение манер за столом ограничивает нас и не дает вступать в конфликт. Но если вы идете наперекор общепринятым нормам, люди начинают пугаться вас, не зная, чего еще можно от вас ожидать.
Кроме того, в ветхозаветной "Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова" говорится "Стыдись и облокачивания на стол". Отсюда можно сделать вывод, что правило "Не клади локти на стол" очень и очень древнее.
А вот Эмили Пост, американская писательница и специалистка по этикету, в беседе с The Tipton Daily Tribune в 1937 году призналась, что и сама нередко игнорирует данный запрет и не видит в этом ничего предосудительного.
Так или иначе, даже в 2020 году в некоторых кругах локти на столе считаются признаком дурного тона, а потому, чтобы не выставить себя в невыгодном свете, лучше придерживаться старых устоев.
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Истории , Эмили Пост , Иисус Христос
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