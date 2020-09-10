Почему нельзя класть локти на стол 

Каждому из нас в детстве не раз говорили: "Не клади локти на стол". Однако немногие пытались выяснить, почему этого делать нельзя и кто придумал этот запрет. "Рамблер" попробовал найти ответы на эти вопросы.

Если верить экспертам по этикету, убирать локти со стола принято отнюдь не из соображений логики или удобства. Все дело в том, что данное правило является частью некоего ритуала. Считается, что соблюдение манер за столом ограничивает нас и не дает вступать в конфликт. Но если вы идете наперекор общепринятым нормам, люди начинают пугаться вас, не зная, чего еще можно от вас ожидать.

Кроме того, в ветхозаветной "Книге Премудрости Иисуса , сына Сирахова" говорится "Стыдись и облокачивания на стол". Отсюда можно сделать вывод, что правило "Не клади локти на стол" очень и очень древнее.

А вот Эмили Пост , американская писательница и специалистка по этикету, в беседе с The Tipton Daily Tribune в 1937 году призналась, что и сама нередко игнорирует данный запрет и не видит в этом ничего предосудительного.

Так или иначе, даже в 2020 году в некоторых кругах локти на столе считаются признаком дурного тона, а потому, чтобы не выставить себя в невыгодном свете, лучше придерживаться старых устоев.