Какие черты русского характера не любят иностранцы 

Иногда сложно ответить, почему не любят русских. Да и можно ли говорить в целом об отношении других наций к этому народу? У каждого могут быть свои предположения насчет неприязни к русскому населению. Всевозможные форумы пестрят различными комментариями, так или иначе связанными с восприятием России со стороны. У каждого государства своя культура, что вполне может объяснить общее нежелание признавать чужие порядки.

Размеренная жизнь среднестатистического европейца весьма отличается от русского человека. Культура слишком сильно отличается, чтобы так просто говорить о возможности взаимной любви и уважения. И вот ключевые камни преткновения между двумя цивилизациями:

Непредсказуемость

Русские легко могут сделать то, что пришло им в голову 5 минут назад. Европейцы не понимают подобного поведения. Сложно строить совместные планы, когда партнер в любой момент готов пойти по другому пути.

Лишняя эмоциональность

Для русских характерно быстрое переключение с угрюмости на безудержное веселье и наоборот. Слишком большое радушие настораживает. Европейцы, привыкшие встречаться преимущественно на нейтральной территории, не могут понять большого застолья в стесненных жилищных условиях. Им характерно сдержанное проявление эмоций, а не бурная демонстрация своих чувств.

Привычка сорить

Известно, что чисто там… да-да! Именно! Нет нужды говорить, что сравнение улиц провинциального городка где-нибудь в Италии и в России будет отнюдь не в пользу последней. Вопрос не столько в руководстве страны, сколько в привычках людей, населяющих местность.

Большое проявление различных дискриминаций

Европейская культура включает в себя гипертрофированную заботу о детях, стариках, подчеркивание равенства полов и различных национальностей. Не все у них проходит гладко, но все же законопослушные граждане привыкли следовать прописным правилам. Русский же на деле говорит одно, а делает совершенно другое.

Женщину могут не взять ан работу просто потому, что работодателю почудилось в ней желание в ближайшие пару лет родить ребенка. Детей спокойно наказывают ремнем и криками, а пенсии стариков едва хватает на оплату коммунальных услуг и таблетки. В транспорте до сих пор спорят, стоит ли уступать место беременным и мамочкам с детками, хотя в Европе подобная ситуация кажется вообще нереальной.

Умение впадать в ярость

Холеные американские солдаты просто так не будут рваться в бой. В сытой душе очень сложно вызвать настоящую ярость. Русские же способны на ровном месте «выйти из себя» и сломать все, что попадется в поле зрения.

Удивление высоким умом и плохой организованностью

Смекалка русских не знает границ. Если появилось желание что-то сделать, то ни одна преграда в мире не сможет устоять перед загадочной славянской душой. При этом, остается удивительным тот факт, что страна не идет в своем развитии вперед семимильными шагами.

Неотесанность

Почти для каждого европейца и американца любой гаджет — это естественная норма жизни. Очень сложно объяснить им, как можно найти верный путь без компаса и навигатора. Поэтому их пугает способность русских жить даже без всех этих новомодных штучек.

Действия политиков

Для укрепления страны очень важно, чтобы у народа был общий враг. Если его не создать вовне, то врагом рискует стать само правительство. Проще показать, что Россия — страшная страна, которую следует бояться, чем объединять нацию обычным повышением самосознания.

Широкая душа

Американцы готовы носить дежурную улыбку круглосуточно, поэтому считают русских угрюмыми. Но на практике вряд ли можно просто так заскочить в Америке к соседу и попросить соли. Им непонятен жест широкой души, когда ближнему просто так отдается что-либо без намека на выгоду в дальнейшем.