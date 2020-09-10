Какие привычки русских женщин восхищают иностранцев 

Безусловно, каждый человек представляет собой уникальную личность со своими персональными привычками и характером. В ходе многолетних отношений Европы и России родилось немало стереотипов, далеко не все из которых могут быть признаны обоснованными. Эти стереотипы давно стали объектом наблюдения, в том числе и научного.

Например, немецкие и русские исследователи Р. Баур, С. Оссенберг и Н. Чурбанова при изучении немецких стереотипов о русских людях выявили следующие качества, которыми немцы наделяют русских в своих представлениях (сначала идут самые распространенные стереотипы): могут много выпить, непредсказуемые, неинтеллигентные, любят Родину, скромные, жестокие, любят детей, упрямые. Когда речь идет о русских в разговорах с социологами, европейцы в первую очередь говорят о мужчинах. Но на самом деле реальных русских женщин они встречают чаще — после распада СССР женская эмиграция с бедного постсоветского пространства приняла внушительные масштабы и до сих пор миграционный поток не иссякает. Конечно, женщины часто уезжают, так или иначе завязав отношения с европейскими мужчинами. И когда разговор с европейцем заходит уже о русских женщинах, на первый план выступает не умение «много выпить», а совсем другие качества и привычки.

Конечно, самое главное, что восхищает иностранцев в русских женщинах — их красота, ухоженность и привычка наряжаться по любому поводу, а также носить макияж (что практически полностью ушло из европейского повседневного стиля). Это признают даже европейские и американские женщины. Британский блоггер Рая Корри-Фиттон пишет на сайте Русской службы ВВС, что москвички великолепно одеваются и «уделяют своей внешности огромное количество внимания, гораздо больше, чем в Западной Европе». Женщины в метро одеты с шиком, будто «направляются на светский раут». Вот и итальянский писатель Джанни Бандьер, автор бестселлера 2010 года «Как жениться на русской женщине», рассказывает, что он тут же оценил при первой поездке в Москву «красоту и элегантность русских женщин и понял: я влюблен!». Бандьер считает, что русские женщины сохранили умение быть женщинами, типичные женские манеры и характер, в отличие от женщин сегодняшней Европы, где границы между двумя полами постепенно размываются. Русские дамы позволяют мужчине быть галантным и почувствовать себя джентльменом. Еще одна привлекательная черта русских девушек, по мнению итальянца, — умение сочетать работу с домом и находить время для заботы о своем мужчине. Не менее важно и то, что русские жены обычно не жалуются мужьям на все житейские мелочи и самостоятельно заботятся о порядке в доме. В качестве примера удачного русско-итальянского брака Бандьер приводит знакомую ему пару Пьетро и Тани, живущих на севере Италии. Пьетро восторгается серьезностью, ответственностью, скромностью и готовностью своей «милой» Тани помогать ему в любом деле.

Многое зависит и от личного опыта европейца, высказывающего свои впечатления от русских дам. Испанец А. Санроман считает русских девушек весьма практичными и рациональными, но при этом довольно романтичными, чуткими и амбициозными. А финн Юха Грааф, судя по своему опыту общения с петербурженками, уверен, что русские девушки не рациональные, а напротив, «абсолютно безбашенные, если они уходят в отрыв, то это надолго и на полную катушку. Они ни в чем не знают меры — ни в спиртном, ни в любви». Грааф вслед за многими другими европейцами считает русских очень красивыми, страстными и женственными. Впрочем, так как у него русская жена, его опыт имеет некоторую ценность — о русских финн знает не понаслышке. Немец Х. Шульце отмечает в русских девушках то, что важно для всякого «типичного немца»: русские, как ему кажется, хорошие хозяйки, знающие толк в домашней кулинарии, гостеприимные, но не бережливые в отношении денег. При этом, по мнению Шульце, русские слишком любят командовать мужчинами.

Специалист по бракам с иностранцами О. Маховская, выступая на радио «Свобода», отметила, что иностранцы подвержены влиянию двух мифологизированных образов русской женщины — во-первых, образа высоконравственных образованных и милых девушек, а во-вторых — женщин-авантюристок, непредсказуемых упрямиц, гордых и своенравных. Стоит признать, что оба образа действительно можно часто встретить на просторах России, и они вполне могут уживаться в одной и той же женщине.