Жизнь и смерть оборотня из Бедбурга

Мы считаем, что истории о людях, превращающихся в волков, пустые сказки. Но жители немецкого городка близ Кельна имели возможность убедиться: ликантропия — такая же страшная болезнь, как, к примеру, малярия или чума.

Истории о людях-волках можно встретить в письменных источниках Древнего Рима и Древней Греции, Индии, в скандинавских сагах, народном фольклоре некоторых европейских стран, в основном во франко— и немецкоговорящих. Словом, везде, где в природе обитали серые разбойники, появлялись страшные мифы о встречах человека с вервольфами.

К слову сказать, «Красная шапочка» была написана Шарлем Перро , а затем и братьями Гримм уже после того, как они услышали страшную историю-«исходник». И этот первоначальный сюжет гораздо страшнее, чем всемирно известная сказка. В нем есть, к примеру, такие подробности: волк не просто проглатывает бабушку, а готовит из ее тела кушанье, из крови — напиток. Затем, когда приходит Красная Шапочка, все эти «яства» предлагает попробовать ей… Кроме того, напомним, в народной сказке девочку вовсе не спасают охотники, она погибает в зубах хищника.

История, которую услышал Шарль Перро, имела под собой зафиксированные факты. Похожие события происходили в небольшом германском городке Бедбурге неподалеку от Кельна.

В конце XVI века его жители буквально обезумели от ужаса, узнав о появившемся в окрестностях неуловимом волке, который нападал на женщин и детей и разрывал их на части.

Правда, поначалу жертвами хищника становились козы, овцы, телята. Пока случаи пропажи животных были редкими, на них особо внимания не обращали. Но затем трупы домашнего скота стали находить всё чаще, на них натыкались у городских ворот, на дороге, ведущей к лесу.

Местные охотники, решив, что тут орудует целая стая, собрались и устроили облаву на обнаглевших хищников. Потом вторую, третью. Перебили множество волков, в качестве доказательства всегда приносили шкуры. И всё же стада продолжали подвергаться нападениям… Снова и снова охотники прочесывали ближние леса, убивая теперь уже редких серых разбойников.

Ничего не менялось, разодранные туши коров и овец, как и прежде, находили чуть ли не каждый день… Многими овладело отчаяние — такими темпами можно было и вовсе остаться без скота.

Тогда по решению местных властей собралось в большой отряд всё мужское население Бедбурга, способное держать в руках оружие. Защитники отправились в поход по лесам, несколько дней охотились на волков. Вернулись, как им казалось, с победой: не осталось ни одного хищника, перебили всех до единого! Но через несколько дней снова была обнаружена окровавленная туша коровы… Городом постепенно овладевал леденящий душу ужас, поползли зловещие слухи: дескать, это происки нечистых сил, надо усердно молиться, искать защиты у Господа.

Однако подлинная паника началась, когда у городских стен нашли окровавленное тело бродяги. Было совершенно очевидно, что над ним «потрудилось» какое-то неведомое чудовище. Даже волку не под силу сделать такое — у трупа был вырван из спины позвоночник, расколот череп!

Людей парализовал страх, теперь уже сомнений не оставалось: тут орудует оборотень. Кто-то молился, кто-то истерически рыдал от страха. Между тем ситуация становилась только хуже. Вскоре начали находить растерзанных детей. У них были разбиты черепа — как видно, чудовищу нравилось поедать мозг. Ребятишки выбегали к лесу на лужайки порезвиться, не слушая запретов родителей, и становились жертвами кровожадного убийцы, которому понравилось лакомиться человеческим мясом.

Лишь одной девочке посчастливилось уцелеть: люди вовремя заметили, что на нее напал и потащил в лесную чащу неправдоподобно огромный волк. Кинулись следом, громко крича, и монстр отпустил ребенка, скрывшись в чаще.

Однако он решил, видимо, отомстить. Горожане вскоре нашли искромсанные тела двух беременных женщин. У обеих из живота были вырваны дети, съедены мозги и печень. Другие органы были разбросаны вокруг трупов.

Аналогичные расправы продолжались — спустя несколько дней было обнаружено еще четыре трупа.

В Бедбурге все уверились, что город проклят за прегрешения местных жителей и расправы волка-дьявола никому не избежать.

Охотники ставили на него капканы и хитроумные ловушки, но оборотень всякий раз успевал ускользнуть. Он словно знал, где находятся ловушки и когда будет объявлена очередная облава…

Однажды охотникам удалось на месте кровавой бойни найти отпечатки волчьих лап, а затем и человеческих ног. Поскольку растерзанное тело ребенка было еще теплым, мужчины поняли, что зверь где-то рядом. Они быстро организовали облаву, прихватив с собой гончих собак.

Эта охота была описана в 1590 году французским писателем «Правдивый трактат о достойной осуждения жизни и смерти некоего Штуббе Петера». В нем говорится, что собаки быстро взяли след зверя. Вскоре они привели охотников на поляну, где находился оборотень. Увидев людей, он мгновенно превратился из гигантского волка в человека. Надеясь, что охотники не видели этих метаморфоз, мужчина зашагал им навстречу.

Но обмануть жителей Бедбурга не удалось — под маской оборотня скрывался всем известный горожанин по имени Петер Штумпф. Он слыл в городе набожным католиком, добропорядочным отцом семейства, у властей был на хорошем счету. Никто и представить себе не мог, что оборотень — это Петер.

Штумпфа посадили за решетку в ожидании представителя Кельнского епископата. Никто не сомневался, что Петер — оборотень, считали, что он или болен ликантропией, в которую все свято верили, или заключил сделку с дьяволом: мол, тот обещал великие блага, взамен требуя убивать женщин и детей.

Приехавшим в Бедбург из Кельна инквизиторам нужно было как можно быстрее добиться правды от Штумпфа, поэтому допросы проходили с пристрастием.

Петера подвергали различным пыткам, используя в том числе и дыбу.

Через несколько дней он не выдержал и признался в убийстве более двух десятков женщин и детей. Рассказал и о том, что действительно являлся оборотнем. При этом подробно описал все признаки ликантропии. Точнее, пересказал трактат александрийского схоласта Павла Эгинета об этом дьявольском заболевании.

Есть версия, что инквизиторы просто зачитывали текст Петеру, висевшему на дыбе, а тот лишь поддакивал, мечтая о скорейшем прекращении мучений. Так, он рассказал, что в полнолуние его мучил сильный озноб, наступала ломота в суставах, организм сковывала неутолимая жажда крови. Он убегал в лес, сбрасывал с себя одежду и ждал, пока тело покроется густой шерстью.

Инквизиторам такого признания было вполне достаточно. Они тут же объявили Штумпфа виновным в убийствах и в сговоре с дьяволом. Однако напрасно он ждал, что теперь пытки прекратятся. Его мучили на протяжении еще нескольких дней. Инквизиторы хотели сотворить из Штумпфа образ абсолютного зла. Поэтому мужчина признался и в инцесте, и в поедании собственных детей, и жен, и сестры…

Лишь после этого инквизиторы отстали. Они приговорили Петера к смертной казни по всем канонам, одобренным церковью.

В ночь на 31 октября 1589 года Штумпфа привязали к деревянному колесу и во время вращения выдирали раскаленными щипцами куски его плоти. Затем раздробили конечности, отрубили голову, а изуродованное тело сожгли. Вместе с Петером казнили его дочь Сибил, а также сожительницу Катарину. Их обвинили в пособничестве.

Возможно, Петер был случайной жертвой, ведь выдержать пытки инквизиции не в состоянии ни один человек. Но после его казни Бедбург зажил спокойной жизнью. Хотя еще долго горожане вздрагивали при каждом шорохе и рассказывали непослушным детям кровавую сказку об ужасном волке, охотившемся за людьми.