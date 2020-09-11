Как глава Генштаба СССР научил воевать американцев

Имя маршала Советского Союза Николая Огаркова в наше время незаслуженно забыто. Между тем именно он во время руководства Генштабом СССР на рубеже 70-80-х годов сумел начать масштабные реформы вооруженных сил, а также разработал ряд концепций, которые применяются при модернизации современной российской армии. Несмотря на все заслуги, маршал потерял свою должность после смерти Леонида Брежнева . Что произошло?

Военный новатор

На должность главы Генштаба Огарков был назначен в 1977 году. К этому моменту СССР и США достигли ядерного паритета. Стороны искали новые, эффективные методы ведения войны, которые должны были обеспечить гарантированную победу над условным противником, но при этом, по возможности, без использования ядерного оружия.

Маршал полагал, что на смену огромным армиям в войнах будущего придут мобильные вооруженные силы, готовые к быстрой переброске на любое направление. Вместо многомиллионных громад, которые были во Второй мировой войне, Огарков планировал создать более компактную, но в то же время высококвалифицированную армию, насыщенную военной техникой.

По мнению главы Генштаба, это позволит уйти от штамповки десятков тысяч танков и самолетов, необходимости одевать и кормить миллионные армии. Маршал, таким образом, планировал перевести советские вооруженные силы с тупикового экстенсивного на интенсивный, высокотехнологичный путь развития.

«Доктрина Огаркова»

Взгляды маршала получили название «Доктрина Огаркова». Вместе с развитием мобильности армии СССР, на его взгляд, должен был отказаться от безостановочного наращивания ядерного потенциала. В войне, был убежден Огарков, победит тот, кто обладает высокоточными неядерными системами. Их использование поможет свести к минимуму людские потери, но при этом успешно вывести из строя военную инфраструктуру вероятного противника и принудить его к капитуляции.

Другое слагаемое успеха — использование автоматизированных систем управления войсками, массовое внедрение в войска информационно-вычислительных систем. Огарков понимал, что СССР критически отстает от Запада по количеству компьютерной техники и предлагал вместо штамповки очередных тысяч танков или пушек озаботиться автоматизацией управленческих процессов в войсках.

Именно мобильные армии с высокоточным оружием, управляемые при помощи современных систем связи, были способны, согласно концепции Маршала, победить Соединенные Штаты в битве за Европу. Концепция маршала была впервые продемонстрирована во время учений «Запад-81». США, подчеркивал публицист Ричард

Кларк в своей книге об окончании Холодной войны «Breakpoint», были неприятно удивлены возможностью СССР уничтожить быстро уничтожить вооруженные силы НАТО , при этом не вступая в ядерный конфликт.

Афганский вопрос

Генерал-лейтенант Лев Горелов в одном из интервью вспоминал, что маршал пытался убедить руководство страны пойти по политическому пути урегулирования кризиса, поскольку бомбами СССР ничего не добьется. Во-первых, предупреждал он, афганцы никогда не терпели чужеземных захватчиков, во-вторых, в их пользу играл сложный характер местность — горы, реки. А местные жители знают свою страну как никто лучше.

Москва, говорил Огарков Брежневу и Андропову, увязнет в Афганистане. Как отмечал соратник Огаркова генерал армии Валентин Варенников , глава КГБ ответил в довольно резкой форме. Андропов заявил, что мнение начальника Генштаба Политбюро не интересует, задача армии — выполнять поставленную задачу, а не перечить партийному руководству.

Разлад

По словам Варенникова, именно конфликт на заседании Политбюро привел к резкому охлаждению между Огарковым с одной стороны и Андроповым, который пришел к власти после смерти Брежнева, Устиновым и Громыко с другой. Последние трое, как отмечал историк Сергей Чертопруд, обладали всей полнотой властью в постбрежневском СССР. А это значит, что перечить им было весьма опасно.

Плюс в то же время в западных СМИ начали выходить публикации, восхвалявшие военный гений начальника советского Генштаба. Так, германское издание «Штерн» льстиво назвало Огаркова «восходящей звездой», явно ставя его в противовес Устинову.

«Понятно, что это была провокация», — говорил Варенников. Тем не менее, «триумвират» стал опасаться Огаркова. В сентябре 1984 года его уволили с поста начальника Генштаба с понижением в должности. Автор прорывной концепции реформы вооруженных сил отправился руководить войсками Западного направления.

Признание

По иронии судьбы, именно в НАТО концепцию маршала тогда оценили по достоинству. Его вклад в военное дело был тщательно изучен и положен в основу реформ вооруженных сил США и их союзников на рубеже веков.