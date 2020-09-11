Кем был настоящий основатель Москвы

Князь Юрий основывал свои города на месте славянских поселений и превращал их в пояс укреплений. Это города: Юрьев-Польский, Дмитров, Переславль-Залесский, Кострома, Звенигород, Стародуб, Перемышль, Дубна. Юрий забирал город под свою власть, размещал там гарнизон и руководство, обносил его стенами и включал в торговую цепочку, что способствовало притоку населения.

Кто такой Степан Кучка

Основателем Москвы считается великий князь Юрий Долгорукий , а датой основания — упоминание Москвы в летописи под этим названием. В 1147 году Юрий пригласил на пир «в Москов» князя Святослава. Но если отвлечься от привычного стереотипа, то в качестве населённого пункта Москва существовала и прежде, но под названием Кучково, и владел ею суздальский боярин Степан Кучка. Князь Юрий этого боярина Кучку убил, забрал себе его владения и его жену, сыновей взял себе на службу, а дочь Улиту выдал замуж за своего сына Андрея (Боголюбского).

Кем был Кучка по происхождению?

Исследователь Шилов предполагает что имя Кучка — производное от марийского слова «орел» — «кучкыж». Но есть лингвисты, которые выводят его от прусского источника, а на слух оно звучит вполне по-славянски. Во всяком случае, имя «Степан» — греческое, а это говорит о том, что он был крещёным. Для того времени не такое частое явление.

Кучка был суздальским боярином, владел несколькими сёлами и деревнями на Москва-реке, но жил именно в Кучково, хотя оно располагалось далеко от Суздаля. А Москва считалась полной глушью, «медвежьим углом». Москву также называли «вятичским углом», поскольку здесь были поселения племенного союза славян-вятичей. Так может быть, боярин был именно вятичем, и в Кучково чувствовал себя среди своего народа?

Тонкости отношений

Если бы Кучка был в хороших отношениях с князем, то ему не понадобилось бы так основательно прятаться, а князю — от него избавляться: просто укрепил бы город и оставил там Кучку как доверенное лицо. Скорее всего, боярин конфликтовал с княжеским родом.

Какой характер конфликта был типичным для того времени? Если великий князь Юрий убил именно главу рода и пощадил его семью? Причём не только пощадил, но и приблизил к власти, дал личный доступ к себе и своему сыну?

По легенде, боярин допустил по отношению к Юрию какую-то грубость, но возможно, речь шла о чём-то более весомом.

Восстание вятичей

Отец Юрия Долгорукого, Владимир Мономах, провёл свою жизнь в военных походах и борьбе за свою землю. И ему пришлось сражаться не только с внешними врагами. Русь состояла из многих народов и из ещё большего количества племён.

Там, где позже расположилась Москва, жили вятичи. И они причинили князю-воину немало хлопот, устраивая восстания несколько лет подряд. Мономах дважды лично отправлялся на подавление этих восстаний.

Не воеводу отправлял, не кого-то из своих сыновей, а шёл сам — то есть дело было достаточно серьёзным. Был кто-то, кто занимался организацией этих беспорядков и, возможно, имел претензию на отделение от владений великого князя.

Итоги

Кучково находилось в районе обитания вятичей. Известно, что вятичи устроили ряд восстаний с 1078 по 1084 годы.

Боярин Кучка был здесь, возможно, самым крупным родовым землевладельцем. В то же время он имел влияние в столице. Это был представитель рода, способного объединить вокруг себя своих единоплеменников — вятичей и спровоцировать их на восстание.

И Князь Юрий Долгорукий, убив его, устранил опасного соперника и источник волнений внутри княжества.