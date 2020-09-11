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Почему японцы ходят на синий сигнал светофора 

Мира Маркина 43 минуты назад
Почему японцы ходят на синий сигнал светофора
Фото: depositphotos.com
Оказавшись в Японии, европеец сталкивается со многими непонятными для себя вещами. Одна из них — синий сигнал светофора. Почему японцы пошли против общепринятых правил? Выяснял "Рамблер".
В 1968 году подавляющая часть стран мира подписала Венскую конвенцию, в которой было четко прописано, как должны выглядеть светофоры и дорожные знаки. Однако Япония выбрала свой путь и вместо разрешающего зеленого сигнала светофора установила синий.
Однако спустя несколько лет жители Страны восходящего солнца поняли, что совершили ошибку. Дело в том, что из-за более короткой волны светового спектра, синий цвет гораздо хуже воспринимается на дорогах. Вот почему уже в 1973 году японцы решили примкнуть к другим государствам и поменять разрешающий сигнал с синего на зеленый.
Вот только "японский зеленый" по-прежнему отличается от того цвета, к которому привыкли европейцы.
Кто бы мог подумать, но загадка этого феномена кроется в японских иероглифах. Иероглиф, указывающий на синий цвет, произносится как "ао" и обозначает десятки различных оттенков синего вплоть до цвета аквамарина — сине-зеленого. Отсюда и возникает парадокс: на словах в Японии по-прежнему переходят дорогу на синий, но на самом деле этот цвет напоминает зеленый.
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