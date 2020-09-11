Нужно ли на самом деле переучивать левшу 

В СССР и вплоть до конца XX века было принято переучивать левшей. Сейчас этим занимаются гораздо реже, однако все равно подчас встречаются случаи, когда детей, привыкших выполнять большую часть дел левой рукой, пытаются "исправить".

Но нужно ли это делать на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Прежде всего следует помнить о том, что левши обладают особой организацией мозга: у них доминирует правое полушарие, в то время как у большинства людей — левое. Соответственно, переучивая левшу, вы нарушаете его процессы адаптации. У особо чувствительных детей это приводит к тому, что они становятся более нервными, нетерпеливыми и раздражительными. А порой и вовсе возникают куда более серьезные нарушения, например, нервный тик, заикание, навязчивые движения и кожные проблемы.

В таком случае, почему в СССР левшей переучивали в обязательном порядке, несмотря на возможные негативные последствия? Дело в том, что все приборы на заводах и другое различное оборудование было создано для правшей и не приспособлено под человека с "ведущей" левой рукой. Однако на деле оказывалось, что с такой проблемой люди сталкивались довольно редко.

Истинные неприятности возникали у левшей лишь в конце 19-го и начале 20-го века при выполнении сельскохозяйственных работ. Пилить бревна и косить траву левшам было крайне неудобно: такой человек мог сломать орудие труда и даже поранить во время покоса правшу.